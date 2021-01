Кировский районный суд Уфы рассмотрел материал об административном правонарушении от 18 декабря 2020 года в отношении директора крупного магазина Leroy Merlin С. Лазаряна. Его обвинили в невыполнении требований Роспотребнадзора.

В частности, руководство торгового центра должно было провести дополнительные санитарно-противоэпидемиологические мероприятия, которые не допустили бы распространение вируса. Во время судебного заседания мужчина свою вину не признал. Однако суд все же нашел нарушения в его действиях и признал виновным в совершении административного нарушения. Директору магазина предстоит заплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.

