Замглавы района в Башкирии оштрафовали за игнорирование обращений жителей

Дело в том, что с сентября по октябрь в администрацию района жители направили более 15 заявлений о признании жилых помещений непригодными для проживания. Они также попросили предоставить земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Однако заместитель главы не рассмотрел обращения в установленный законом 30-дневный срок.