Замглавы района в Башкирии оштрафовали за игнорирование обращений жителей

Заместителя главы администрации Кушнаренковского района Башкирии оштрафовали за непредоставление муниципальных услуг. Соответствующую проверку провела местная прокуратура.

Дело в том, что с сентября по октябрь в администрацию района жители направили более 15 заявлений о признании жилых помещений непригодными для проживания. Они также попросили предоставить земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Однако заместитель главы не рассмотрел обращения в установленный законом 30-дневный срок. По требованию прокуратуры чиновник был оштрафован за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг. В настоящее время нарушения устранены В пресс-службе администрации Кушнаренковского района Mkset не предоставили комментарий, так как начальник находится на больничном.

