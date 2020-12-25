Районный суд в Уфе оставил в силе штрафы в размере 460 тысяч рублей изданию UfaTime

Районный суд в Уфе оставил в силе штрафы в размере 460 тысяч рублей изданию UfaTime

Вчера, 14:50ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Кировский районный суд не удовлетворил апелляцию представителей уфимского СМИ и оставил в силе решение мирового судьи Юлии Батыревой.

Напомним, ранее издание UfaTime в общей сложности оштрафовали на 460 тысяч рублей за публикацию видео, где родители избивали своего ребёнка на глазах у прохожих. Из-за этого редакция оказалась на грани банкротства.

В апелляционной жалобе адвокат редакции предоставил суду заключение независимой экспертизы, в которой было прописано, что опубликованное на сайте видео оказалось низкого качества и по нему невозможно идентифицировать личность ребенка.

В суде итоги данной экспертизы так и не рассмотрели и оставили в силе ранее назначенные штрафы. Редакция UfaTime планирует обжаловать решения районного суда в Шестом кассационном суде в Самаре.

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