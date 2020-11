Одно из СМИ Башкирии оштрафовали на 460 тысяч рублей за видео с избиением ребёнка

Издания UfaTime в общей сложности оштрафовали на 460 тысяч рублей за публикацию видео, где родители избивали своего ребёнка на глазах у прохожих. Башкирское СМИ оказалось на грани банкротства.

Директор башкирского СМИ Роман Садыкбаев рассказал, что видео было опубликовано летом. После выхода материала историей заинтересовалась прокуратура, в связи с чем семью взял на контроль. Позже Роскомнадзор указал на нарушения и потребовал от издания разрешение родителей на публикацию ролика. Как отметил Садыкбаев, на видео искажены голоса, а также непонятно, кто запечатлен. Однако суд всё равно признал действия СМИ незаконными и наложил штраф. В общей сложности предприятие, главный редактор и директор должны заплатить 460 тысяч рублей. По итогам суда многие вопросы остались без ответа. Почему Роскомнадзор привлёк нас за причинение вреда ребёнку, но доказательств этого вреда так и не предоставил? Почему государственный надзорный орган для фиксации признаков «нарушений» использует несертифицированное ПО? Почему суд это проигнорировал и даже не применил так называемое «право на скидку до 50%», возможность которой прописана в КоАП? сказал Роман Садыкбаев. Напомним, ранее Мировой суд Октябрьского района Уфы признал главреда «Коммерсант-Уфа» Наталью Павлову виновной в публикации статьи о подготовке тысячи мест на Северном кладбище Уфы в период пандемии коронавируса. Статья вышла в апреле этого года. При этом издание ссылалось на сотрудника из руководства МБУ «Комбинат спецобслуживания» и пресс-секретаря администрации Уфы Марселя Байдавлетова. Несмотря на это, Роскомнадзор посчитал новость фейком, а суд назначил Павловой штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, решение суда по материалу «о тысяче могил» пытался оспорить тогда ещё главред ИА «Башинформ» Алик Шакиров, но штраф в 50 тысяч рублей остался в силе. Самую большую сумму штрафа в 60 тысяч рублей назначили бывшему главному редактору ProUfu Тимуру Алмаеву, который в настоящее время возглавляет редакцию Mkset.

