Одно из СМИ Башкирии оштрафовали на 460 тысяч рублей за видео с избиением ребёнка

Напомним, ранее Мировой суд Октябрьского района Уфы признал главреда «Коммерсант-Уфа» Наталью Павлову виновной в публикации статьи о подготовке тысячи мест на Северном кладбище Уфы в период пандемии коронавируса. Статья вышла в апреле этого года. При этом издание ссылалось на сотрудника из руководства МБУ «Комбинат спецобслуживания» и пресс-секретаря администрации Уфы Марселя Байдавлетова. Несмотря на это, Роскомнадзор посчитал новость фейком, а суд назначил Павловой штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, решение суда по материалу «о тысяче могил» пытался оспорить тогда ещё главред ИА «Башинформ» Алик Шакиров, но штраф в 50 тысяч рублей остался в силе. Самую большую сумму штрафа в 60 тысяч рублей назначили бывшему главному редактору ProUfu Тимуру Алмаеву, который в настоящее время возглавляет редакцию Mkset.