СПЧ Башкирии обратился к главе Роскомнадзора из-за штрафа СМИ в 460 тысяч рублей

Напомним, суд назначил штраф в 460 тысяч рублей башкирскому СМИ Ufatime. Ещё летом издание опубликовало видео с избиением несовершеннолетнего, однако, как пояснил директор Роман Садыкбаев, на видео искажены голоса, а также непонятно, кто запечатлен. После выхода публикации инцидентом заинтересовалась прокуратура, в связи с чем семью взял на контроль. Позже Роскомнадзор указал на нарушения и потребовал от издания разрешение родителей на публикацию ролика.