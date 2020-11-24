СПЧ Башкирии обратился к главе Роскомнадзора из-за штрафа СМИ в 460 тысяч рублей

СПЧ Башкирии обратился к главе Роскомнадзора из-за штрафа СМИ в 460 тысяч рублей

Вчера, 19:16ПолитикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Совет по правам человека Башкирии направило открытое обращение руководителю управления Роскомнадзора по республике Александру Секнину из-за штрафов порталу Ufatime. Члены совета посчитали, что в отношении издания применили избыточные меры административного воздействия.

В своем обращении СПЧ указывает, что в последнее время деятельность РКН вызывает обеспокоенность в журналистике и общественности. По мнению членов Совета, штраф Ufatime может повлечь за собой прекращение работы СМИ и сокращение сотрудников.

На наш взгляд, три административных дела по следам публикации одного видеоматериала с изображением несовершеннолетнего, единственной целью которого была защита прав ребенка, - это необоснованная и избыточная мера со стороны сотрудников Роскомнадзора, сообщается в обращении.

Члены комиссии также отметили, что данная публикация вызвала резонанс в обществе и привлекла внимание государства к нарушению прав ребёнка. Кроме того, было проведено расследование надзорных и правоохранительных органов. СПЧ не отрицает, что было формальное нарушение закона при публикации изображения несовершеннолетнего без согласия родителей, однако на нём сложно распознать личность ребёнка.

Следовательно, вывод о том, что публикация нарушила права ребенка, необоснован, а меры воздействия на СМИ не имеют ничего общего с принципом соразмерности наказания, указывают члены Совета.

Совет по правам человека попросил Роскомнадзор рассматривать последствия публикаций СМИ. Члены СПЧ также предложили свою помощь при разборе подобных ситуаций.

Напомним, суд назначил штраф в 460 тысяч рублей башкирскому СМИ Ufatime. Ещё летом издание опубликовало видео с избиением несовершеннолетнего, однако, как пояснил директор Роман Садыкбаев, на видео искажены голоса, а также непонятно, кто запечатлен. После выхода публикации инцидентом заинтересовалась прокуратура, в связи с чем семью взял на контроль. Позже Роскомнадзор указал на нарушения и потребовал от издания разрешение родителей на публикацию ролика.

Руководитель регионального РКН Александр Секнин заявил журналистам, что комментировать решение суда не может, а нарушения в данной статье действительно есть.

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