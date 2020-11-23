Оперативка Хабирова, штраф для СМИ и африканская чума. Итоги дня в Башкирии

Историей глухонемого таксиста «Яндекса» из Уфы заинтересовались депутаты Госдумы. Об этом сообщила адвокат, специализирующийся на защите прав слабослышащих Нина Романович. По словам юриста, в личном кабинете таксиста появилась надпись, что он не прошел биометрию, — водитель должен показать лицо и пройти голосовую проверку. Однако он не может сделать это по ограничению возможностей здоровья.