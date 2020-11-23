Оперативка Хабирова, штраф для СМИ и африканская чума. Итоги дня в Башкирии

Утро понедельника началось с традиционного оперативного совещания в правительстве республики. Власти Башкирии обсудили важные вопросы на еженедельном оперативном совещании. Чиновники поговорили о ситуации в больницах, лекарствах в аптеках и смертности на дорогах.
Новостью дня можно считать крупный штраф одному из уфимских СМИ. Издание UfaTime в общей сложности оштрафовали на 460 тысяч рублей за публикацию видео, где родители избивали своего ребёнка на глазах у прохожих. Башкирское СМИ оказалось на грани банкротства.
Появилась еще одна тревожная новость для животноводов республики. К слову, сейчас Башкирия находится на передовой в защите от птичьего гриппа, который распространяется за пределами республики. Как оказалось, это не единственная заразная болезнь, которую стоит опасаться. У диких кабанов на границах с Башкирией обнаружили очаг африканской чумы.
Статисты подвели итоги прошедших девяти месяцев 2020 года. Башстат опубликовал данные о среднем заработке населения в различных сферах. Так, среднемесячная зарплата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц за январь-сентябрь 2020 года составляет 32 408 рублей. В материале мы расписали, сотрудники каких сфер получают больше.
Историей глухонемого таксиста «Яндекса» из Уфы заинтересовались депутаты Госдумы. Об этом сообщила адвокат, специализирующийся на защите прав слабослышащих Нина Романович. По словам юриста, в личном кабинете таксиста появилась надпись, что он не прошел биометрию, — водитель должен показать лицо и пройти голосовую проверку. Однако он не может сделать это по ограничению возможностей здоровья.