Итоги 2020-го для авторов ВКонтакте: рост заработка на 17%

Заработок авторов

Летом ВКонтакте запустила VK Donut — платформу для монетизации контента в сообществах. C её помощью подписчики могут оформить регулярную финансовую поддержку проекта, а авторы — отблагодарить их эксклюзивными материалами, закрытыми акциями или ранним доступом к новым работам. С момента запуска всего за несколько месяцев к VK Donut уже подключились тысячи авторов и заработали с её помощью более 25 миллионов рублей.