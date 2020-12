Итоги 2020-го для авторов ВКонтакте: рост заработка на 17%

ВКонтакте подводит итоги года для создателей контента.

В 2020-м они стали зарабатывать больше на 17%. Хорошо себя показывает и новый инструмент монетизации VK Donut: меньше чем за полгода работы он принёс авторам более 25 миллионов рублей. Весь год создателей контента поддерживала программа VK Talents: продвигала талантливых авторов в разделе рекомендаций, интегрировала их в модные события и реализовывала коллаборации с известными брендами. В 2020 году VK Talents провела 50 конкурсов, выдала 371 приз и 12 ежемесячных грантов по 150 тысяч рублей авторам уникального контента ВКонтакте. Сегодня ВКонтакте: • 1 600 авторов с миллионной аудиторией; • 2 200 авторов с аудиторией > 500 тысяч подписчиков; • 19 тысяч авторов с аудиторией > 100 тысяч подписчиков. Заработок авторов Летом ВКонтакте запустила VK Donut — платформу для монетизации контента в сообществах. C её помощью подписчики могут оформить регулярную финансовую поддержку проекта, а авторы — отблагодарить их эксклюзивными материалами, закрытыми акциями или ранним доступом к новым работам. С момента запуска всего за несколько месяцев к VK Donut уже подключились тысячи авторов и заработали с её помощью более 25 миллионов рублей. Проекты с наибольшим количеством донов: • Зиппер — 4 058 донов; • Tool 42 — 3 859 донов; • Церебро Таргет — 1 156 донов. Осенью разработчикам приложений стали доступны методы API для VK Donut. С их помощью можно настроить автоматическую передачу информации о платных подписках в чат-бот или приложение, а также публиковать в сообществах платный контент, доступный только донам. В декабре ВКонтакте запустила каталог VK Donut, в котором собраны самые популярные сообщества, подключившие программу монетизации. Недавно всем донам стал доступен эксклюзивный набор стикеров «Пантера Джонни»: стикеры приходят каждый месяц в течение года, пока дон поддерживает хотя бы одно сообщество (но не своё). В 2020 году более 10 тысяч авторов подключились к рекламной сети ВКонтакте. Самый большой заработок в месяц с её помощью составил 1 030 000 рублей. В декабре ВКонтакте представила единую платформу монетизации с новой партнёрской программой для сообществ — с её помощью авторы смогут зарабатывать на 50% больше. Успехи авторов В 2020 году более 44 тысяч авторов получили огонь Прометея, которым искусственный интеллект отмечает интересные публикации, сообщества или профили. Контент с отметкой попадает в рекомендации. В среднем один пользователь регулярно читает 110 сообществ, а метку огня чаще получают иллюстраторы. За год благодаря огню Прометея количество отметок «Нравится» у авторов увеличилось на 270%, а количество подписчиков — на 15%. Проекты, которые получали огонь Прометея чаще других: • Art of Consequences; • саша лимонъ; • Пушкарёв | Современные Славянские Шрифты. Охваты публикаций растут и при попадании в тематические ленты — это вкладки с записями по конкретным темам: например, «Музыка», «Туризм», «Футбол», «Кино». Их вместе собирают алгоритмы и открытая редакция — экспертом может стать каждый активный пользователь ВКонтакте. В среднем количество отметок «Нравится» под постами, попавшими в тематические ленты, увеличивается на 75%, а число подписчиков их авторов растёт на 20%. В 2020 году к числу экспертов присоединились более 3 000 пользователей. Вместе они оценили больше 4,4 миллиона публикаций и сформировали 14 тематических лент. Самыми популярными тематиками стали фотоискусство, IT и юмор.

