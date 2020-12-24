Клип с Трампом, календарь с Моргенштерном и песня с Греем. Итоги дня в Башкирии

Клип с Трампом, календарь с Моргенштерном и песня с Греем. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 20:57ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Главные новости Уфы и Башкирии 24 декабря.

Теперь чиновники должны отчитываться о приобретении криптовалюты. Соответствующий закон приняли депутаты Госсобрания РБ.

Замминистра республиканского лесного хозяйства по собственному желанию ушёл из ведомства. В качестве причины указывается возможное пособничество в уничтожении Баймакского леса.

Свой пост покинул и прокурор Абзелиловского района Булат Асылгужин. Увольнение связывают со случившимся на прошлой неделе пожаром в доме престарелых, который унёс жизни 11 постояльцев.

Mkset проанализировал почему выросли цены на продукты, какие меры предприняты и как это отразится на благосостоянии граждан в 2021 году. Сколько же всё-таки стоит Новый год?

Жительница Уфы возмутилась школьным новогодним календарем, на котором рядом с фотографией сына разместили изображение рэпера Моргенштерна. Женщина намерена обратиться к юристу.

По стопам Ростислава Мурзагулова пошёл и бизнес-омбудсмен Флюр Асадуллин, который решил снять новогодний клип. В видео приняли участие не только его коллеги, но и знаменитые Илон Маск, Дональд Трамп и британская королева.

В Башкирии продолжается акция «Ёлка желаний». К ней присоединился и популярный певец Элвин Грей. Артист исполнил желание маленькой девочки, которая мечтала встретиться с кумиром.

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