Не фейковый коровник, замёрзшие рыбы и вертолет для чиновников. Итоги дня в Башкирии

Знаменитая певица в январские каникулы прибудет в Уфу. Да еще и не просто так, а на парад снегурочек. Сама артистка, вероятнее всего, нарядится снежной красавицей и возглавит крупный парад. Надеемся, что она не пострадает в толпе уфимских поклонников.