Не фейковый коровник, замёрзшие рыбы и вертолет для чиновников. Итоги дня в Башкирии

Не фейковый коровник, замёрзшие рыбы и вертолет для чиновников. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 20:41ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Главные новости Уфы и Башкирии на сегодня, 23 декабря.

Помните нашумевшую историю с детьми, которые делали уроки в коровнике? Так вот, прокуратура Куюргазинского района Башкирии провела проверку по сообщениям СМИ. Ведомство вынесло решение по итогам разбирательства. Подробнее читайте в материале.

В преддверии Нового года Радий Хабиров написал не о проблемах, а о «великолепных артистах, которых вырастила башкирская земля». Теперь нам известно, кем именно гордится глава республики в Башкирии.

Необычное зрелище заснял житель Кармаскалинского района Башкирии Хамит Хусаинов Он показал видео, на котором тысячи рыб вмерзли в лёд. Глава администрации Кармаскалинского района Альфир Сабиров сообщил Mkset, что рыба в озере живая. А вот в рыбнадзоре высказали совсем другую точку зрения.

Знаменитая певица в январские каникулы прибудет в Уфу. Да еще и не просто так, а на парад снегурочек. Сама артистка, вероятнее всего, нарядится снежной красавицей и возглавит крупный парад. Надеемся, что она не пострадает в толпе уфимских поклонников.

Депутаты Госдумы в третьем и окончательном чтении одобрили законопроект по оказанию помощи людям, которые находятся в состоянии сильного алкогольного, наркотического или иного опьянения. По словам депутатов, ежегодно в Башкирии от переохлаждения гибнет около 200 человек. Именно поэтому с 1 января 2021 года в городах и районах республики вновь начнут работать медицинские вытрезвители.

Три миллиона рублей потратит министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии на перелеты чиновников на вертолете. В документах закупки указано, что средства будут выделены из регионального бюджета. По условиям чиновники должны будут вылетать из Уфы и возвращаться сюда же. Стоимость одного летного часа составляет более 169 тысяч рублей.

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