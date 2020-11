Накануне, 24 ноября, в столице Башкирии скончался 39-летний музыкант Алексей Глазырин. Он являлся лидером рок-группы «Калипсо», которая очень часто выступала на городских фестивалях.

О смерти мужчины сообщили его друзья. По предварительным данным он скончался от отека легких по пути в больницу. В последние годы Алексей Глазырин занимался проектом под названием «Лу фон Шаломе». Три года назад эта инди-рок группа написала песню, которая стала официальным саундтреком к фильму «Из Уфы с любовью».

