Один умер, 15 на ИВЛ. Минздрав Башкирии дал свежую сводку о ситуации с коронавирусом.

Один умер, 15 на ИВЛ. Минздрав Башкирии дал свежую сводку о ситуации с коронавирусом.

Вчера, 14:59ОбществоТатьяна МайороваPhoto: pixabay.com
В Башкирии стало больше пациентов с коронавирусом, подключенных к ИВЛ.

По данным ведомства, по ситуации на сегодня, 21 ноября, в стационарах на лечении находятся 382 человека, инфицированных коронавирусом. Из них в тяжелом состоянии пребывают сейчас 40 человек, 15 пациентов подключены к ИВЛ. Для сравнения: вчера к ИВЛ были подключены 12 человек.

На амбулаторном лечении пребывают 1196 человек. В основном это люди, которые находятся в состоянии средней тяжести либо переносят болезнь легко.

За сутки было выписано 82 излечившихся человека, а ряды инфицированных пополнили еще 128 человек. Таким образом общее число жителей Башкирии, инфицированных вирусом Covid-19 за все время пандемии, достигло 13061.

Минздрав также сообщил об одном смертельном случае, связанном с заражением коронавирусом. Всего за все время, начиная с марта, от Covid-19 скончались 74 жителя Башкирии.

Отметим, что в сводке, опубликованной утром на портале Стопкоронавирус.рф, информации об умершем жителе Башкирии не было, а число выписанных составляло 88. К сожалению, такие нестыковки случаются довольно часто.

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