Один умер, 15 на ИВЛ. Минздрав Башкирии дал свежую сводку о ситуации с коронавирусом.

В Башкирии стало больше пациентов с коронавирусом, подключенных к ИВЛ.

По данным ведомства, по ситуации на сегодня, 21 ноября, в стационарах на лечении находятся 382 человека, инфицированных коронавирусом. Из них в тяжелом состоянии пребывают сейчас 40 человек, 15 пациентов подключены к ИВЛ. Для сравнения: вчера к ИВЛ были подключены 12 человек. На амбулаторном лечении пребывают 1196 человек. В основном это люди, которые находятся в состоянии средней тяжести либо переносят болезнь легко. За сутки было выписано 82 излечившихся человека, а ряды инфицированных пополнили еще 128 человек. Таким образом общее число жителей Башкирии, инфицированных вирусом Covid-19 за все время пандемии, достигло 13061. Минздрав также сообщил об одном смертельном случае, связанном с заражением коронавирусом. Всего за все время, начиная с марта, от Covid-19 скончались 74 жителя Башкирии. Отметим, что в сводке, опубликованной утром на портале Стопкоронавирус.рф, информации об умершем жителе Башкирии не было, а число выписанных составляло 88. К сожалению, такие нестыковки случаются довольно часто.

