Один умер, 15 на ИВЛ. Минздрав Башкирии дал свежую сводку о ситуации с коронавирусом.

По данным ведомства, по ситуации на сегодня, 21 ноября, в стационарах на лечении находятся 382 человека, инфицированных коронавирусом. Из них в тяжелом состоянии пребывают сейчас 40 человек, 15 пациентов подключены к ИВЛ. Для сравнения: вчера к ИВЛ были подключены 12 человек.