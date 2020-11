В Уфе сотрудник строительной компании умер в результате падения с 16 этажа

Следственный комитет Башкирии проводит доследственную проверку по факту смерти рабочего на стройке в Уфе. Мужчина сорвался с 16 этажа, от полученных травм скончался.

По предварительной версии трагедия произошла 19 ноября на стройплощадке, расположенной в центре столицы Башкирии на улице Чернышевского. 27-летний сотрудник компании выполнял монтажные работы. Сотрудники Гострудинспеции и Следственного комитета выясняют все детали произошедшего. По информации правоохранительных органов весной 2020 года на этаже стройплощадки произошел еще один несчастный случай. Во время выполнения работ с высоты двух метров упал рабочий. Он получил многочисленные травмы из-за нарушения правил безопасности на рабочих местах.

