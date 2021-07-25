«Это большое искусство»: глава Башкирии опубликовал видео, как он жарит кебаб

«Это большое искусство»: глава Башкирии опубликовал видео, как он жарит кебаб
«Это большое искусство»: глава Башкирии опубликовал видео, как он жарит кебаб
Вчера, 19:16ОбществоТатьяна МайороваФото: vk.com
Радий Хабиров отметил, что, по его мнению, мужчина должен уметь готовить.

Сегодня, 25 июля, глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице в соцсетях видео, на котором снято, как он жарит на мангале кебаб. Он уточнил. что скоро будет угощать своих близких.

Попутно глава региона поделился своим мнением о кулинарных способностях мужчин. По его мнению, мужчина должен уметь готовить.

Радий Хабиров отметил, что серьезно относится к приготовлению еды и, хотя он уже и так хорошо готовит, но намерен учиться этому искусству и дальше.

— Готовить еще хорошо, когда тебе самому плохо. Потому что, когда ты готовишь, все мысли у тебя здесь, и ты сам находишь выход из сложной ситуации, — сделал неожиданное признание глава Башкирии.

В конце видеоролика он пожелал своим подписчикам мира, добра и хорошего настроения.

Пользователи соцсетей не удержались от шуток. В частности, жители садовых товариществ, у которых полтора месяца не было электричества (Mkset писал ранее об их ситуации), поинетерсовались, не отключили ли у главы Башкирии электричество, из-за чего он решил готовить еду на огне.

Сюжеты:
Власть без цензуры
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