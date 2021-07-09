Глава Башкирии внес изменения в указ о повышенной готовности

Глава Башкирии внес изменения в указ о повышенной готовности
Глава Башкирии внес изменения в указ о повышенной готовности
Вчера, 10:49ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
В республике будет введен нерабочий день с сохранением зарплаты.

Глава Башкирии Радий Хабиров внес новые изменения в указ о повышенной готовности сегодня, 9 июля.

Так согласно ему, в республике вновь переносятся ограничения на посещение общепита и других учреждений социально-бытового профиля переносится с 12 на 26 июля.

Также объявлено решение о нерабочем выходном дне с сохранением заработной платы 19 июля.

Граждане прибывшие из-за рубежа в республики, в том числе и транзитом через другие регионы, должны будут находиться на самоизоляции до получения результатов теста ПЦР. В случае, если прибывший сделал прививку от коронавируса в течении этого года или переболел инфекцией за последний пол года, то проведение ПЦР-теста не требуется.

Массовые мероприятия свыше 200 человек, согласно изменениям, разрешено проводить, только основании решения республиканского оперативного штаба.

Жителям республики рекомендовано воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в том числе на площадях, в парках, скверах, аллеях.

Ранее в пресс-службе главы Башкирии прокомментировали иск об ограничениях по коронавирусу.

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