Глава Башкирии внес изменения в указ о повышенной готовности

Глава Башкирии Радий Хабиров внес новые изменения в указ о повышенной готовности сегодня, 9 июля.
Так согласно ему, в республике вновь переносятся ограничения на посещение общепита и других учреждений социально-бытового профиля переносится с 12 на 26 июля.
Также объявлено решение о нерабочем выходном дне с сохранением заработной платы 19 июля.
Граждане прибывшие из-за рубежа в республики, в том числе и транзитом через другие регионы, должны будут находиться на самоизоляции до получения результатов теста ПЦР. В случае, если прибывший сделал прививку от коронавируса в течении этого года или переболел инфекцией за последний пол года, то проведение ПЦР-теста не требуется.
Массовые мероприятия свыше 200 человек, согласно изменениям, разрешено проводить, только основании решения республиканского оперативного штаба.
Жителям республики рекомендовано воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в том числе на площадях, в парках, скверах, аллеях.
Ранее в пресс-службе главы Башкирии прокомментировали иск об ограничениях по коронавирусу.