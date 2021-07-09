Глава Башкирии внес изменения в указ о повышенной готовности

Граждане прибывшие из-за рубежа в республики, в том числе и транзитом через другие регионы, должны будут находиться на самоизоляции до получения результатов теста ПЦР. В случае, если прибывший сделал прививку от коронавируса в течении этого года или переболел инфекцией за последний пол года, то проведение ПЦР-теста не требуется.