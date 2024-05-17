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Published Сегодня, 03:45

Modified Сегодня, 03:47

Updated Сегодня, 03:47

В Башкирии продолжает дорожать автомобильное топливо

В Башкирии продолжает дорожать автомобильное топливо

17 мая 2024, 03:45
Фото: FreePik
Росстат опубликовал данные о динамике цен на бензин в регионах страны.

Из данных статистического ведомства следует, что средние цены на бензин в Башкирии к 13 мая выросли до 52,78 руб. — на три копейки. Цена на АИ-92 составила 49,74 рубля, АИ-95 — 54,15 рубля, а АИ-98 и выше — 66,29 рубля. Между тем средняя стоимость дизельного топлива не изменилась — заправиться на один литр по-прежнему стоит 62,36 рубля.

Отметим, что в мае минувшего года, согласно отчетам Росстата, бензин в Башкирии в среднем стоил 49,05 рубля, а дизельное топливо — 57,56 рубля.

За неделю повышение стоимости топлива зафиксировали в 39 субъектах, сильнее всего цены идут вверх в Хабаровском крае — там заметили прирост на 0,5%.

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Ранее в Башкирии оценили рост цен на продукты. В начале месяца некоторые виды товаров в магазинах региона подорожали на 7,4%. Заметнее всего за первую неделю мая 2024 года в Башкирии подорожала свекла, в тройку лидеров по росту средней стоимости также вошли морковь и картофель. Кроме того, аналитики зафиксировали рост цен на консервированное детское питание, вермишель, репчатый лук, маргарин, свежую капусту и пшено.

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#Общество#Бензин#Новости экономики#Цены
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