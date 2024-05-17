В Башкирии продолжает дорожать автомобильное топливо

Ранее в Башкирии оценили рост цен на продукты. В начале месяца некоторые виды товаров в магазинах региона подорожали на 7,4%. Заметнее всего за первую неделю мая 2024 года в Башкирии подорожала свекла, в тройку лидеров по росту средней стоимости также вошли морковь и картофель. Кроме того, аналитики зафиксировали рост цен на консервированное детское питание, вермишель, репчатый лук, маргарин, свежую капусту и пшено.