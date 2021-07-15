СНТ раздора: почему 7000 садовых участков в Башкирии надолго могут остаться без света

Садовое товарищество «Шомырт», находящееся в Уфимском районе, является самым большим в республике, оно насчитывает более 7 тысяч участков. По словам местных жителей, около ста человек проживает на дачах круглогодично, еще около четырёхсот предпочли забросить свои участки. Садоводы «Шомырта» выделяют три главных проблемы в товариществе — многомиллионные долги за электроэнергию, мусор кругом и плохие дороги. Люди опасаются, что в разгар сезона огромное СНТ оставят без света. Для многих из них огороды и дачи - вопрос выживания, так как в этом году цены на овощи резко выросли. Корреспондент Mkset побывал в самом большом СНТ и попытался выяснить причины ситуации.
На въезде нас встречает ничем не огороженная территория — и даже не было замечено вывески с названием СНТ. Вместо нее опознавательным знаком служит название магазина, который расположился возле трассы. Въезжаем на территорию. Первые впечатления довольно обычные. Сельская неезженая дорога, множество ухоженных дачных домиков и больших коттеджей, в которых некоторые проживают круглый год. Проезжая вглубь СНТ, обращаем внимание на объявления, расклеенные на заборах и столбах. Текст их гласит о том, что с 8 июля «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» провела бессрочное отключение электроэнергии в СНТ «Шомырт» до полной уплаты долга. Сумма приличная — 4,3 млн рублей. Подобные листовки встречаются почти на всем пути пребывания в товариществе.
Чуть дальше обнаруживаем вторую проблемную зону — огромную свалку мусора неподалеку от жилого дома. Затем мы встречаем еще несколько таких же стихийных свалок, расположенных в непосредственной близости от садовых участков.
Один из местных жителей согласился рассказать о том, что происходит в товариществе, но попросил не указывать его имени — боится угроз. Петр (имя изменено — прим. ред.) является членом садового товарищества с момента его основания, то есть с 1992 года. Мужчине выделили участок земли как сотруднику правоохранительных органов и, несмотря на преклонный возраст, он продолжает ухаживать за своим участком.
По мнению Петра, действующий председатель СНТ «Шомырт» Анжела Кириллова раньше справлялась со своими обязанностями и особых проблем с подачей электроэнергии в садах не возникало. В мусорных свалках он считает виновными работников техсервиса и жильцов соседних товариществ, которые свозят мусор поближе, на окраину. Сам мужчина ответственно относится к выплате членских взносов и говорит, что вносит плату своевременно.
— Где-то 400 участков заброшены совсем, но за них все равно нужно платить налоги, все это идет за счет членских взносов. Многие не платят, ссылаясь на то, что «вот дорог нет, мусор не вывозят» и тому подобное, как клубок. Из трех тысяч жителей платит тысяча человек всего, откуда возьмутся деньги на решение других проблем? Раньше председатель расплачивалась с ЭСКБ из членских взносов, а тут, видимо, их не хватает и получилось, что денег нет, и электроэнергию стали отключать, — объяснил ситуацию пенсионер.
Дачники с соседнего участка поддержали Петра.
— Говорят, что денег не хватает, чтобы поставить трансформатор. Два поля огромных — кто-то платит, кто-то нет. У нас всегда всех ругают, и тут уже хоть внутрисадовая, хоть масштабная политика, всегда будут люди, которым что-то не нравится. Периодически она (председатель — прим. ред.) анонсирует собрания и отчитывается о том, куда уходят деньги. Видно, конечно, что мусор редко вывозят, там такие свалки большие. Дороги тоже оставляют желать лучшего. В соседнем товариществе в этом плане получше, — сетуют соседи.
Горы мусора, долги за свет и плохие дороги оказались лишь верхушкой айсберга. Оказалось, что внутри самого товарищества не все так гладко.
Собеседник Mkset, пожелавший остаться анонимным, рассказал о ситуации изнутри и высказал свое негодование в адрес председателя Кириловой и ее действий. Мы встретились с ним возле листовки, призывающей оплатить долг по свету.
— Какое она имеет право собирать деньги?! Дело в том, что по уставу только собрание принимает решение о сборе средств, назначает зарплату председателю и устанавливает, на что конкретно пойдут собранные деньги. В прошлом году она не проводила собрание. В этом году тоже, и вдруг это объявление. Пенсионеры боятся, и поэтому платят за всё. Она пользуется этим, за столько лет работы нам не было предоставлено ни одного отчета. Мы не знаем, куда она тратит деньги и что она делает с ними. В 2019 году с ней судились, и, по моей информации, с 2017-го по 2019 год собрания были признаны нелегитимными. Конечно, в проблеме отключения света виновата Кириллова, — высказался источник.
По словам собеседника, предыдущие председатели не позволяли себе отключения электроэнергии за неуплату. Мужчина уточняет, что если долг составлял миллион рублей, но на счету была хотя бы половина нужной суммы, ситуация обговаривалась, и в счет долга уходила имеющаяся на счетах часть средств.
— Она себе зарплату увеличила и объявление повесила. И вообще у нее в этом году истекает срок председательства. Один раз люди выступили с тем, что на собрание пришло мало садоводов, и хотели признать собрание недействительным, но ее команда приняла решение о том, что голосовать можно очно-заочно, но голосование заочно — это не дело. Мне поступали угрозы, в том числе и от предыдущих председателей. Якобы «вы лезете не в свое дело», —сообщил источник.
Еще одной причиной для возмущения стало то, что председатель, по словам источника, сделала заявление, что всю необходимую информацию она публикует в интернете. Однако, таким образом, Кириллова лишила возможности пенсионеров, которые с интернетом не дружат, быть в курсе происходящего. Как выяснилось, раньше председатель раз в год собирал большое собрание со всеми садоводами и для этого арендовал большие помещения в ДК. На собрании он отчитывался жителям о проделанной работе и расходах, а подтверждающие документы передавал на проверку ревизионной комиссии, но с приходом в 2007 году нового председателя Васькина все изменилось, он заявил, что подобного рода проверки — это пережитки прошлого.
Градус недовольства нынешним председателем активно повышают дачники в группах СНТ в соцсетях в мессенджерах. Одна из участниц Татьяна (имя изменено — прим.ред.) рассказала, что проблемы нарастают как снежный ком. Постоянное отключение света, отсутствие дорог и мусорные свалки, по ее мнению, дело рук правления председателя Анжелы Кирилловой. По словам Татьяны, у руководства СНТ накопились огромные долги не только перед ЭСКБ, но и перед поставщиками услуг по вывозу мусора.
— По запросу отчетов от председателя сначала был ответ, что архив сгорел, а после она просто перестала отвечать на вопросы. Собрания последние годы она не проводит. Вцепилась в свое кресло и не хочет ни при каких условиях его покинуть, — высказалась Татьяна.
Товарищество образовалось в 1992 году. По рассказам местных жителей, садовые участки здесь выдавались работникам бюджетных организаций — учителям, сотрудникам правоохранительных органов, работникам заводов и так далее. Согласно данным системы проверки контрагентов «Спарк», с 2006 года в СНТ «Шомырт» сменились пять председателей, при этом некоторые из них переизбирались по два раза. С 2016 года председателем правления является Анжела Кириллова. Долги, судя по выпискам, начали увеличиваться как раз с 2016 года по настоящее время. На момент публикации материала у СНТ имеется решение федеральной налоговой службы о приостановлении операций по счетам.
Кроме того, в отношении «Шомырта» с 20 ноября 2020 года возбуждено 76 арбитражных дел, в которых «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» требует удовлетворить иски о взыскании с СНТ различных сумм, которые в общей сложности составляют 4 миллиона 300 тысяч рублей.
Пресс-секретарь ЭСКБ Людмила Кузнецова пояснила, что в стандартной ситуации все происходит следующим образом: садоводы снимают показания со своих счетчиков и, согласно данным, оплачивают слугу на счет СНТ, затем председатель погашает всю сумму в организацию. Но в данном случае в товариществе есть неплательщики, и узнать, кто именно им является, никто, кроме председателя, не может. По словам представителя ЭСКБ, Кирилловой были предложены варианты пути решения проблемы. Но, как было отмечено, организация идет на переговоры с СНТ только благодаря тому, что в целом руководство СНТ часто вносило средства за свет до того, как были приняты радикальные меры. Большой долг за электроэнергию в СНТ «Шомырт» объяснили тем, что в период пандемии в 2020 году был введен мораторий на пени, и поэтому неплательщики воспользовались случаем и вообще не вносили средств на счет. Но теперь это отразилось на большом общем долге.
— Политика ООО «ЭСКБ» всегда направлена на мирное урегулирование подобных вопросов. И в данном случае со стороны нашей компании были предприняты все возможные меры для урегулирования сложившейся ситуации. Так, была проведена встреча с представителями СНТ, где были озвучены пути решения, и председатель СНТ «Шомырт» с ними согласилась, но впоследствии не исполнила взятые на себя обязательства. Поэтому сетевой организацией было введено частичное ограничение режима энергопотребления: так, с 1 по 3 июля вводились интервальные ограничения подачи электроэнергии. На сегодняшний день задолженность СНТ «Шомырт» составляет более 4,5 млн рублей. Для недопущения перебоев в энергоснабжении товариществу необходимо полностью погасить долг перед ООО «ЭСКБ», — сообщили Mkset в организации.
Председатель СНТ «Шомырт» Анжела Кириллова рассказала корреспонденту Mkset свою версию происходящего. По ее словам, проблемы в товариществе начались с того момента, как женщина вступила в должность, а принимала она правление, по ее словам, уже с долгами.
— Я считаю, что проблемы будут решены, когда все начнут добросовестно оплачивать услуги электроэнергии. Многие не дают показания счетчиков или вообще указывают неправильные данные. При попытке проверить данные нас просто не впускают на участки, а против воли владельцев проникнуть мы не можем. В 2016 году у нас сравнялся баланс по задолженности, но из-за того, что кто-то просто отказался платить, снова появились долги, — рассказала Кириллова.
В ходе разговора Кириллова упомянула, что ее официальная зарплата составляет 25 тысяч рублей в месяц. Из-за жалоб местных на несанкционированные свалки, Минэкологии Башкирии снимает с женщины ежемесячно штрафы по 10 тысяч рублей за нарушение норм.
Претензии некоторых садоводов в своей адрес Анжела Кириллова связала с личной неприязнью. По ее словам, несколько раз при попытке провести собрание его срывали из-за дебошей. Как уточнила Кириллова, на нее накидывались с кулаками, а в чатах до сих пор продолжают разводить сплетни о якобы ее друзьях с криминальным прошлым, «мохнатой лапой в правительстве» и угрозах.
— Все документы я предоставляю на собраниях. Членские взносы, по сути, должны идти на дороги, уборку мусора и так далее, но из-за долгов по свету ничего не получается. Счета блокируют, и все деньги уходят в оплату долга. По мусору вообще у нас отдельная проблема. Я специально не сижу в доме председателя потому, что хожу по СНТ и все проверяю. Про мусор я неоднократно говорила местным о том, чтобы они на каждой улице определили старшего, проводили свои собрания и устраивали порядок. На улицах, где есть старший, там действительно всегда все убирают, все чисто и аккуратно. Но многие не слушают и продолжают выбрасывать мусор с огородов и требуют, чтобы я навела порядок, — комментирует председатель.
— Чтобы хоть как-то повилять на жителей, один из дачников предложил распечатать листовки. Там указано, какой общий долг сейчас у СНТ за свет. Это делается для того, чтобы люди понимали, что сумма немаленькая, и может это их сподвигнет на то, что они начнут платить. У нас начисления идут по 500-700 тысяч, просто не собираем нужную сумму. В 2019 году мы отключали один трансформатор на сутки, потом другой, проводили веерное отключение. Мы на это согласились, потом начали отключать всех с 9 до 18. Потом ЭСКБ предложила оставить два трансформатора, там, где отдельные договоры, а шесть остальных отключить. Но ведь нужно понимать, что на всех трансформаторах есть и плательщики, и неплательщики. Те, кто живут тут, конечно, будут возмущаться, а те, кто могут уехать в город, им без разницы, они возьмут и на это время уедут и, соответственно, оплаты мы от них опять не увидим, — объяснила Кириллова.
Также, по словам председателя, руководство СНТ предлагало пройти вместе с сотрудником ЭСКБ по адресам злостных неплательщиков и отключить электричество только им.
— Они сказали, что у них нет такой единицы, и отключить только неплательщиков они не могут. Сами мы не может заниматься отключением — был случай, когда мы отключили злостного неплательщика и он пошел в прокуратуру. Есть и те, кто платят за свет напрямую, но в ЭСКБ объяснили всем, что эти деньги компания не видит, потому что средства должны поступать со счета СНТ, а не от третьих лиц, — пояснила Кириллова.
К слову, старший помощник прокурора республики Гузель Масагутова сообщила Mkset, что споры между правлением СНТ и его членами решаются только в судебном порядке.
Директор «Башкирской Электросетевой Компании Садоводов» и эксперт Дмитрий Фомин считает, что проблема с оплатой электроэнергии выглядит куда более масштабней.
— На сегодня СНТ рассматриваются как юридические лица, подключенные к сетям сетевых компаний. То есть, единственным абонентом является товарищество. Внутри СНТ сетевая компания никакой ответственности ни за что не несет — она лежит только на председателе и правлении товарищества. Неудобство этой системы заключается в том, что председатель должен следить за оплатой этой услуги, своевременной подачей показаний счетчиков от жильцов, сводить все это в общую базу и подавать данные в ЭСКБ. Плюс ко всему есть такой момент, как потери. Сумму потерь распределяют по всем участникам СНТ и каждый должен ее оплатить, хотя вообще чаще всего ее включают в сумму членских взносов, — пояснил эксперт.
Как отметил Фомин, в проблеме «долговой ямы» в СНТ есть большая нагрузка на председателя и ответственность самих садоводов. Так как не все ответственно относятся к оплате различных взносов, задолженность в товариществах растет.
Для того, чтобы перевести каждый дачный участок в республике на прямые договора с ЭСКБ, необходимо провести кадастровые работы и оформить в собственность товарищества линии электропередач. Некоторые СНТ уже перешли на подобный вид договоров. Таким образом, должна решиться проблема с растущими долгами, а вместо отключения электроэнергии всему поселку или ветке без света будут оставаться только злостные неплательщики.
Как отмечает эксперт, еще одной проблемой в СНТ являются неквалифицированные кадры. Зачастую дачники выбирают председателя по человеческим качествам, и нет такого документа, который бы обязал назначать руководителем специально обученного человека. Поэтому у председателя товарищества возникает множество проблем, начиная от документации и заканчивая коммуникацией с местными жителями, в особенности, если СНТ состоит из 600 и более человек.