СНТ раздора: почему 7000 садовых участков в Башкирии надолго могут остаться без света

— Чтобы хоть как-то повилять на жителей, один из дачников предложил распечатать листовки. Там указано, какой общий долг сейчас у СНТ за свет. Это делается для того, чтобы люди понимали, что сумма немаленькая, и может это их сподвигнет на то, что они начнут платить. У нас начисления идут по 500-700 тысяч, просто не собираем нужную сумму. В 2019 году мы отключали один трансформатор на сутки, потом другой, проводили веерное отключение. Мы на это согласились, потом начали отключать всех с 9 до 18. Потом ЭСКБ предложила оставить два трансформатора, там, где отдельные договоры, а шесть остальных отключить. Но ведь нужно понимать, что на всех трансформаторах есть и плательщики, и неплательщики. Те, кто живут тут, конечно, будут возмущаться, а те, кто могут уехать в город, им без разницы, они возьмут и на это время уедут и, соответственно, оплаты мы от них опять не увидим, — объяснила Кириллова.