«Это уже крик души»: родители пожаловались главе Башкирии на детскую площадку в саду

Жительница села Николаевка Стерлитамакского района Гульназ Дмитриева, отправила жалобу главе Башкирии. Она попросила помочь разобраться в ситуации по организации детской площадки в дошкольном учреждении.
Как выяснилось, местный детский сад расположился в здании школы. И вместо специально оборудованных детских площадок, дети гуляют по пришкольной территории и играют возле самодельной песочницы и солнышка из шин.
По словам Гульназ, родители написали обращение на имя директора школы прошлой осенью. На что им был дан ответ, что денег на строительство площадки нет. Затем было направлено ходатайство в местный отдел образования, однако никаких действий не последовало.
— Через неделю обратились повторно. Приехала комиссия из трёх человек, во главе с начальником Имангуловой. Прошлись по территории, для видимости, и на этом всё. Мы ждали три месяца каких-либо действий, после чего обратились снова. Нам с наглостью ответили, что знать ничего не знают, и никаких обращений не было! Всё это время продолжались угрозы в сторону воспитателей, со стороны отдела образования в плане того что, те не умеют работать с родителями. По-простому не умеют заткнуть нам рты, — сообщила женщина.
После этого воспитатели попросили родителей не писать жалоб, но у родителей просто нет возможности молчать. Поставить площадку за свой счет они не могут, так как это им просто не по карману.
— По факту на территории площадки установлены 2 металлические стенки и железная горка, изготовленные в 1987 году, непригодные к эксплуатации, и клумба из автомобильных шин, сделанная руками воспитателей. Численность детей 30 человек, от 2 до 7 лет, и им абсолютно нечем заняться на прогулке, — негодует Гульназ.
Она опасается за жизнь и здоровье детей, и возмущается, почему местный отдел образования позволяет себе игнорировать обращения родителей.
В местном отделе образования секретарь Расима Юлдашева прокомментировала ситуацию.
— Я сегодня вышла после больничного первый день. Сейчас как раз разбираюсь с этим вопросом. Как только мы разберемся в ситуации, сообщим вам результаты, — сообщил секретарь.
Ранее жители Демы пожаловались на недостроенную детскую площадку, на которой рабочие на радость детям забыли асфальтоукладчик.