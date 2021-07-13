«Это уже крик души»: родители пожаловались главе Башкирии на детскую площадку в саду

— Через неделю обратились повторно. Приехала комиссия из трёх человек, во главе с начальником Имангуловой. Прошлись по территории, для видимости, и на этом всё. Мы ждали три месяца каких-либо действий, после чего обратились снова. Нам с наглостью ответили, что знать ничего не знают, и никаких обращений не было! Всё это время продолжались угрозы в сторону воспитателей, со стороны отдела образования в плане того что, те не умеют работать с родителями. По-простому не умеют заткнуть нам рты, — сообщила женщина.