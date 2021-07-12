Глава Башкирии надеется избежать тяжелых последствий после Фольклориады

– Я хотел поблагодарить всех, кто принимал участие. Это огромная армия, –. в первую очередь Радий Хабиров поблагодарил министра культуры Башкирии Амину Шафикову, – На Министерство культуры легла огромная работа, это настоящая народная дипломатия, – сообщил Хабиров на Оперативке в Правительстве..
Глава Башкирии отдельно поблагодарил за соблюдение всех правил и уточнил, что все мероприятия в закрытых помещениях проходили на очень высоком организационном уровне.
– Надеюсь, что мы никаких тяжелых последствий иметь не будем – сказал он.
Также Радий Хабиров поинтересовался результатом переговоров по проведению детской Фольклориады.