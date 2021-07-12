Глава Башкирии надеется избежать тяжелых последствий после Фольклориады

Глава Башкирии надеется избежать тяжелых последствий после Фольклориады
Глава Башкирии надеется избежать тяжелых последствий после Фольклориады
Вчера, 12:24ОбществоИрина ДеревянчукФото: скриншот
Радий Хабиров заявил, что на фестивале принимались все должные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

– Я хотел поблагодарить всех, кто принимал участие. Это огромная армия, –. в первую очередь Радий Хабиров поблагодарил министра культуры Башкирии Амину Шафикову, – На Министерство культуры легла огромная работа, это настоящая народная дипломатия, – сообщил Хабиров на Оперативке в Правительстве..

Глава Башкирии отдельно поблагодарил за соблюдение всех правил и уточнил, что все мероприятия в закрытых помещениях проходили на очень высоком организационном уровне.

– Надеюсь, что мы никаких тяжелых последствий иметь не будем – сказал он.

Также Радий Хабиров поинтересовался результатом переговоров по проведению детской Фольклориады.

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