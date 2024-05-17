Снова в 90-е: в Уфе наняли «спортиков» для разборки с недовольными властями жителями

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Инцидент случился на улице Испытателей. Как рассказали редакции жильцы, сейчас они через суд разбираются с городскими властями. Спор возник из-за того, что трубы нового газопровода с высоким давлением проходят вблизи частных домов — люди беспокоятся, что они могут угрожать безопасности жителей.
Несмотря на судебные разбирательства, в понедельник, 13 мая, на место приехали рабочие со спецтехникой в сопровождении толпы молодых людей спортивного телосложения. Пока прокладывалась траншея для будущего газопровода, бригада «телохранителей» отводила на себя недовольство местных жителей. Словесная перепалка в конце концов переросла в рукоприкладство — дальнейшие события запечатлены на кадрах.
На ситуацию обратил внимание уфимский активист Альберт Рахматуллин. Общественник побывал на месте и заявил, что участковый при виде него «попытался скрыться и отказался давать комментарии». Молодые люди, завидев активиста, также не решились высовываться из машины.
«У меня в голове единственный вопрос — мы до сих пор живем в девяностых? Почему нанимают „братков“, сейчас что, все вопросы будем решать на вот таких стрелках?» — прокомментировал общественник.
Ранее Mkset освещал скандал из-за строительства скандальной гостиницы под окнами домов. В апреле местные жители провели народный сход и поговорили с представителями власти республики. Корреспондент редакции побывал на месте событий.