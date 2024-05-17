Снова в 90-е: в Уфе наняли «спортиков» для разборки с недовольными властями жителями

Инцидент случился на улице Испытателей. Как рассказали редакции жильцы, сейчас они через суд разбираются с городскими властями. Спор возник из-за того, что трубы нового газопровода с высоким давлением проходят вблизи частных домов — люди беспокоятся, что они могут угрожать безопасности жителей.