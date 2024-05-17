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Published Сегодня, 03:25

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Updated Сегодня, 04:04

Снова в 90-е: в Уфе наняли «спортиков» для разборки с недовольными властями жителями

Снова в 90-е: в Уфе наняли «спортиков» для разборки с недовольными властями жителями

17 мая 2024, 03:25
Фото: FreePik
Потасовка между местными жителями и молодыми людьми произошла в районе уфимского Кузнецовского Затона. Источник поделился с Mkset кадрами с местами происшествия. Как считают пострадавшие, бригаду могло нанять одно из управлений, чтобы запугать недовольных строительством опасного газопровода.

Инцидент случился на улице Испытателей. Как рассказали редакции жильцы, сейчас они через суд разбираются с городскими властями. Спор возник из-за того, что трубы нового газопровода с высоким давлением проходят вблизи частных домов — люди беспокоятся, что они могут угрожать безопасности жителей.

Несмотря на судебные разбирательства, в понедельник, 13 мая, на место приехали рабочие со спецтехникой в сопровождении толпы молодых людей спортивного телосложения. Пока прокладывалась траншея для будущего газопровода, бригада «телохранителей» отводила на себя недовольство местных жителей. Словесная перепалка в конце концов переросла в рукоприкладство — дальнейшие события запечатлены на кадрах.

На ситуацию обратил внимание уфимский активист Альберт Рахматуллин. Общественник побывал на месте и заявил, что участковый при виде него «попытался скрыться и отказался давать комментарии». Молодые люди, завидев активиста, также не решились высовываться из машины.

«У меня в голове единственный вопрос — мы до сих пор живем в девяностых? Почему нанимают „братков“, сейчас что, все вопросы будем решать на вот таких стрелках?» — прокомментировал общественник.

Ранее Mkset освещал скандал из-за строительства скандальной гостиницы под окнами домов. В апреле местные жители провели народный сход и поговорили с представителями власти республики. Корреспондент редакции побывал на месте событий.

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