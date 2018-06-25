Золотую медаль отличника в Уфе можно купить дешевле 4 тысяч рублей

Если блеснуть отличными знаниями в течение 10 лет обучения за школьной партой не получилось по тем или иным причинам, сделать это можно в любом возрасте и в любое время. Например, купив золотую медаль, которой традиционно награждаются выпускники за выдающиеся достижения в познании наук.

Согласно исследованию одного из сервисов объявлений, в Уфе средняя цена на чью-то школьную память составляет 3750 рублей. Между прочим, по дороговизне атрибута школьной успешности Уфа занимает в России 4 место.

На третьем месте золото Москвы – 4940 рублей за медаль, на втором месте в медальном зачете олимпийский город Сочи с 5000 за медаль высшей пробы.

Резко вперед, на несколько корпусов обогнав конкурентов, вырвалась северная столица: в Санкт-Петербурге самые дорогие «бэушные» золотые медали школьников-отличников – 16170 рублей.

Дешевле всего школьное золото можно купить в Красноярске – всего 775 рублей.