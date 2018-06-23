Путин поздравил выпускников школ

"Убежден, вы способны осуществить свои самые смелые мечты, покорить самые большие вершины. Вы быстро осваиваете новые технологии. Уже сегодня многое знаете и умеете. В этом, безусловно, ваша собственная заслуга. И конечно же, огромная, искренняя благодарность вашим родителям, учителям, наставникам за труд, мудрость и терпение. Мы все верим в вас, уважаем ваш взгляд на жизнь, ваши увлечения, даже если они отличаются от наших, ваш выбор своего жизненного пути.Именно такие люди - ответственные, самостоятельные, решительные - способны преобразить страну", - отрывок из речи Путина.