В Уфе отказали в проведении митинга против пенсионной реформы 1 июля
Сегодня, 16:51ОбществоРустэм Башкирцев
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Будет подана новая заявка в правительство на проведение митинга 5 июля в 17:30.
Республиканской федерации профсоюзов отказано в согласовании митинга против планов пенсионной реформы 1 июля около дворца спорта, сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на правительство Башкирии.
В кабинете министров сказали, что в это время на площади будет ярмарка и предложили перенести митинг на площадь Дворца культуры Химиков. Организация отказалась и сейчас планирует подать новую заявку в правительство на проведение митинга 5 июля в 17:30.
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