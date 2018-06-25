В Уфе отказали в проведении митинга против пенсионной реформы 1 июля

Республиканской федерации профсоюзов отказано в согласовании митинга против планов пенсионной реформы 1 июля около дворца спорта, сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на правительство Башкирии.

В кабинете министров сказали, что в это время на площади будет ярмарка и предложили перенести митинг на площадь Дворца культуры Химиков. Организация отказалась и сейчас планирует подать новую заявку в правительство на проведение митинга 5 июля в 17:30.