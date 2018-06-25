15 тысяч 400 рублей - Глава Минтруда РФ рассказал о пенсии в 2019 году
По его словам, главная цель реформы – «экономическая необходимость».
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в интервью газете «Известия» рассказал, что в течение 2019 года средний размер пенсии в стране должен достичь уровня 15 тыс. 400 рублей.
- К концу года ежемесячная средняя пенсия составит 14 414 рублей. Прибавка на 1 тысячу рублей означает, что в течение следующего года средняя пенсия будет уже 15 тыс. 400 рублей, - пояснил Максим Топилин.
Разъясняя причины повышения пенсионного возраста в стране, глава Минтруда отметил, что главная цель реформы — «экономическая необходимость».
- Решение можно принимать, когда выросла продолжительность жизни, и мы планируем добиваться дальнейшего роста. За последние годы продолжительность жизни как раз серьезно выросла, - сказал Топилин.
Ранее эксперты высказывали предположения, что из-за пенсионной реформы возникают риски для двух групп граждан: людей предпенсионного возраста, которые будут работать дольше, и выпускников вузов, которые не смогут сразу трудоустроиться из-за отсутствия рабочих мест. Но Максим Топилин считает, что реформа не отразится сильно на рынке труда.
- Часто говорят, что людей будут увольнять. Так может произойти с человеком любого возраста в любое время. Ключевой фактор - человек должен сохранять свои компетенции. Люди, которые работают в 60–65 лет, конкурентны на рынке труда: у них есть опыт, знания, навыки, - уточнил Топилин.