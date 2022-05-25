Семья ребенка-инвалида из Башкирии спустя годы борьбы с администрацией получит жилье

О том, что многодетной семье Закировых после обращений к Бастрыкину и Путину все-таки удалось добиться своего Mkset рассказал глава семьи Марат Закиров 25 мая.

Кажется семья Закировых из города Туймазы добилась успехов в многолетнем противостоянии с местной администрацией. В курсе местами жуткой истории о том как многодетная семья, в которой воспитывается ребенок с инвалидностью, были и глава федерального следкома России Александр Бастрыкин и, вероятно, президент Владимир Путин, во всяком случае ему о своих чаяниях рассказывала в видеообращении семья. Говорил с семьей о их проблемах и глава Башкирии Радий Хабиров, прошлым летом в Туймазах. На встрече с Радием Хабировым мой муж начал объяснять, что были закуплены квартиры неликвидные, в промзоне. Он сказал, что такого не может быть и, если по деньгам там что-то не хватает, это надо в прокуратуру обращаться. И сказал: «Я же не прокурор».Сирена Закирова Надо полагать, что и в прокуратуру со своей бедой Закировы обращались. Были и многочисленные аудиенции со следователями. Mkset неоднократно писал о том, с какими трудностями сталкивалась семья, тем более история с получением жилья была настоящей эпопеей, семья Закировых, а точнее их мама вместе с другими женщинами с аналогичными проблемами с жильем от государства даже объявляла голодовку, члены семьи писали во все инстанции и даже сообщали о том, что нарушения в предоставленном администрацией жилье выявила Контрольно-счетная палата. Но вместо того, чтобы перечислять все те тяготы и лишения прошла семья Закировых, кажется можно порадоваться за них. Как сообщил корреспонденту Mkset Марат Закиров им все-таки предоставят жилье в строящемся доме. а пока ведется строительство семье предоставили съемное жилье. Нам должны квартиру предоставить в новом доме, пока дом строится мы будем жить в данной (арендованной застройщиком -прим.ред.) квартире. Застройщик добросовестный, дом на стадии сдачи, срок сдачи 2 квартал 2022 года. Мы конечно ни дня не ночевали в этой квартире, сын не может привыкнуть к новому месту.Марат Закиров Надеемся, что в этом году эпопея семьи Закировых с жильем, которое должно по закону предоставить государство все-таки завершится и они благополучно переедут в новое качественное жилье, а пока Mkset следит за развитием событий.

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