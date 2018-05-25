Министр образования Башкирии не настаивала на переносе последних звонков
Сегодня, 25 мая, министр образования Башкирии Гульназ Шафикова на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» прокомментировала информацию о якобы существующем приказе Минобраза РБ перенести последние звонки с субботы 26 мая на сегодня, 25 мая.
- Такого приказа не было. Мы рекомендовали так поступить в связи с тем, что именно 25 мая на государственном уровне принято решение о запрете продажи алкоголя. На 26 мая такого приказа нет. Наша рекомендация была связана только с этим.
Гульназ Шафикова согласилась, что последние звонки в субботу, в один день с "Весенним балом", были бы для большинства уфимцев удобны, чтобы семьи могли пойти на праздники всей семьей. Министр подчеркнула, что от муниципалитетов не требовалось "взять под козырек" и обязательно перенести последний звонок на 25 мая.
- Данный вопрос целиком находится в компетенции муниципалитетов и школ. Если бы местные власти решили вопрос с запретом продажи спиртного в нужный день, тогда и последний звонок можно проводить в эту дату.