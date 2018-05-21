В Уфе «Последний звонок» и «Весенний бал» опять пройдут в разные дни

В Уфе праздник «Последнего звонка» для 11-классников решено перенести с 26 на 25 мая. Об этом сообщили в администрации башкирской столицы.

Напомним, ранее была информация, что «Последний звонок» в Уфе пройдет 26 мая и плавно перетечет в «Весенний бал» с бальными танцами столичных выпускников на Советской площади и прогулками по улицам Ленина и Пушкина, которые в этот день будут полностью отданы в распоряжение выпускников.

Именно так было до 2016 года, однако с 2017 года эти мероприятии в столице Башкирии стали проводить в разные дни, и такое разделение двух торжеств вызвало недовольство у части педагогов и родителей.

В этом году первоначально сообщалось, что одна праздника пройдут 26 мая, но потом все-таки их вновь разделили. Причина такого решения не уточняется. При этом администрация города напомнила, что в дни школьных праздников вводится строгий запрет на продажу алкогольной продукции. За нарушение закона о запрете продажи спиртных напитков грозит штраф от 20 до 300 тысяч рублей.

Как сообщили СМИ, даты проведения «Последних звонков» каждый муниципалитет определяет по своему усмотрению. В министерстве образования по РБ рекомендовано провести торжественные линейки, на которых ученики выпускных классов в последний раз услышат звонок, 24-25 мая.