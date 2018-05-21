В Башкирии в День последнего звонка вновь запретят продажу алкоголя

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Запрет на продажу действует с прошлого года.
За нарушение предусмотрен штраф в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей (для должностных лиц) и от 100 до 300 тысяч рублей (для юридических, возможна и конфискация товара).
По словам председателя Госкомитета РБ по торговле Гузэль Асыловой, введение запрета продажи любой алкогольной продукции в День последнего звонка (24-25 мая) носит воспитательную и профилактическую меру.
- Мера направлена на пропаганду здорового образа жизни, - уточнила она.
Согласно рекомендации министерства образования республики, Последний звонок в этом году пройдет 24-25 мая. Окончательное решение принимает муниципалитет.
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