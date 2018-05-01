Традиционный Весенний бал выпускников в Уфе состоится 26 мая

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Главный праздник всех выпускников уфимских школ начнется 26 марта в 13:00.
Основной темой Весеннего бала в этом году выбрали тему "Край родной". Все творческие номера будут посвящены этой теме.
Главное мероприятие знаменательного дня состоится в Советской площади Уфы. В это время в столице республики будут перекрыты несколько улиц.
В Башкирии Весенний бал состоится в тринадцати городах. Кроме выпускников, в них выступят творческие коллективы и студии.
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