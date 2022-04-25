Абоненты билайна в Башкирии могут звонить и отправлять SMS по Wi-Fi

Мобильный оператор билайн запустил новую технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi) в Республике Башкортостан: теперь абоненты могут совершать и принимать голосовые вызовы, а также отправлять сообщения через сети Wi-Fi.

Одно из главных преимуществ сервиса VoWiFi (голос через Wi-Fi — прим.ред.) — это возможность пользоваться связью даже в тех местах, где обычно сотовый сигнал нестабилен и проходит с трудом, например, в подвальных помещениях, на подземных парковках или на последних этажах высотных зданий. Кроме того, с помощью VoWiFi клиенты оператора могут отправлять SMS и совершать голосовые звонки по домашнему тарифу из любой точки мира. Услуга предоставляется бесплатно. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и расходуют пакеты минут тарифа. Для подключения сервиса необходимо включить функцию «Вызовы по Wi-Fi» в настройках смартфона. Смартфон должен быть подключен к сети Wi-Fi любого оператора с доступом в интернет и поддерживать технологию VoWiFi. Сейчас её поддерживает около 120 моделей смартфонов, их количество постоянно увеличивается. — Вслед за недавним запуском технологии VoLTE (Voice over LTE — голос через LTE — прим.ред.) в республике мы предлагаем нашим абонентам новый сервис VoWiFi, который поможет им оставаться на связи с близкими даже в местах с неустойчивым сигналом сотовой связи, например, на цокольном этаже. Благодаря этому инновационному решению абоненты смогут ответить на важный рабочий звонок или связаться с родными в моменты, когда это необходимо, — комментирует Максим Тюрихин, директор Уфимского отделения билайн. Технология VoWiFi действует при технической возможности подключения, нахождении и авторизации в зоне покрытия Wi-Fi и стабильном Wi-Fi-соединении. Качество услуг связи, скорость подключения и другие параметры услуг сети зависят от пропускной способности используемого интернет-соединения поставщика интернета, обеспечивающего подключение к Wi-Fi. Услуга недоступна для ряда устройств и через 2 часа после последней регистрации в сети билайн 4G/3G/2G. При использовании услуги дозвон на короткие номера не гарантирован в связи с особенностями технической реализации (для гарантированного совершения вызова рекомендуется звонить через мобильную сеть). Подробнее — на beeline.ru.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter