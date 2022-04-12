Билайн запустил технологию VoLTE в Башкирии

Новая технология не только позволит пользоваться мобильным интернетом во время звонка и обеспечит моментальное соединение с собеседником, но и сэкономит заряд батареи смартфонов абонентов.

Билайн запускает голосовую связь нового поколения VoLTE (Voice over LTE — голос через LTE) на всей территории республики. Сервис позволяет совершать голосовые вызовы через сеть 4G/LTE без переключения стандартов связи, что открывает целый ряд преимуществ для клиентов. Так, абоненты могут одновременно говорить по телефону и пользоваться мобильным 4G-интернетом: проверять почту, «серфить» в социальных сетях, загружать фото и видео. А еще технология VoLTE помогает экономить заряд аккумулятора смартфона, который разряжается быстрее из-за частых переключений стандартов связи. — Последние 2-3 года можно назвать знаковыми для билайна в Башкирии: мы не только усилили нашу сеть и активно строили базовые станции, но и внедряли технологии нового поколения, которые сегодня позволяют абонентам удобно пользоваться услугами связи. Ежегодно мы фиксируем ощутимое повышение потребления интернет-трафика в республике. Например, рост этого года составил — 46%, что доказывает, что потребности наших абонентов постоянно увеличиваются. Новые технологии помогают нам предоставлять клиентам лучшее качество услуг и сервисов, несмотря на возросшие нагрузки на сеть, — комментирует директор Уфимского отделения билайн Максим Тюрихин. Услуга VoLTE доступна там, где есть покрытие 4G, и тарифицируется как обычный голосовой трафик. Обращаем внимание, что абонентам предварительно необходимо включить функцию VoLTE в настройках телефона, если это еще не сделано. Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих VoLTE, можно здесь.

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