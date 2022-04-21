Билайн выяснил, кто в Башкирии чаще делится гигабайтами с близкими и как это зависит

По данным оператора, в 60% случаев ответственными за связь в семье являются мужчины, в 40% — женщины. Абоненты, которые делятся тарифным планом с членами семьи и друзьями, получают возможность контролировать только один счет, не переживая за то, что у ребенка или пожилого родственника закончатся средства на балансе, и тот не сможет воспользоваться связью.