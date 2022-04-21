Билайн выяснил, кто в Башкирии чаще делится гигабайтами с близкими и как это зависит

По данным оператора, в 60% случаев ответственными за связь в семье являются мужчины, в 40% — женщины. Абоненты, которые делятся тарифным планом с членами семьи и друзьями, получают возможность контролировать только один счет, не переживая за то, что у ребенка или пожилого родственника закончатся средства на балансе, и тот не сможет воспользоваться связью.
Чаще всего тариф «Близкие люди» выбирают клиенты от 36 до 45 лет — среди абонентов их доля составляет 40%. Меньше всего — приблизительно по 2% — тариф используют молодежь в возрасте от 21 до 25 лет, а также пожилые люди от 66 до 70 лет.
В половине случаев пользователи предпочитают делиться своими гигабайтами и минутами с одним человеком. Две дополнительные сим-карты к тарифу подключают 30% пользователей, три сим-карты — 15%. При этом связь внутри группы номеров остается бесплатной после исчерпания пакета, что позволяет оставаться на связи с близкими в любой ситуации.
Большинство абонентов (91%) тарифа активно используют и интернет, и голосовую связь. За счет того, что подключение дополнительного номера к тарифному плану стоит меньше, чем отдельный тариф, вся семья может пользоваться одним пакетом услуг и экономить на связи.
Один из популярных тарифов среди семейной линейки билайн в Республике Башкортостан — «Близкие люди 2». Сейчас пользователи тарифа, подключив к своему пакету услуг еще одного человека*, смогут делиться с ним не только гигабайтами мобильного интернета, но минутами голосовых вызовов и SMS-сообщениями. Так тариф «Близкие люди 2» стал еще более удобным и выгодным для семейного общения.
Подробнее о тарифах и услуге «Семья в билайне» можно узнать на сайте — https://bashkortostan.beeline.ru/customers/products/blizkie-lyudi/.
* Услуга платная.