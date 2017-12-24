В Уфе студент УГНТУ решил открыть штаб Путина

Инициативу уфимского студента нефтяного университета поддержали несколько вузов.

Студент УГНТУ Роберт Игнатов выступил с инициативой создания штаба Владимира Путина в Уфе. Его идею уже поддержали студенты аграрного, авиационного, педагогического, башкирского государственного вузов, об этом сообщается на официальной страничке штаба ВКонтакте.

- Вне зависимости от политических предпочтений важно понимать, что именно ты можешь повлиять на то пространство, которое тебя окружает, главное понимать как. Перед собой мы ставим очень важную задачу - объединить прогрессивную и конструктивно думающую молодёжь, а площадку сделать возможностью для сбора идей и предложений в программу Владимира Владимировича! - пишет Игнатов на своей страничке в сети.

Активисты штаба планируют проводить различные межвузовские мероприятия и надеются, что их идею поддержат в других регионах страны. Все акции будут проходить под хештэгом #штабПутинаУфа. На сегодняшний день создано уже более 15 молодежных штабов в поддержку действующего президента, решившего в 2018 году баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

Сам Игнатов является также одним из организаторов флешмоба «Все сбудется!». Новый арт-объект установлен в самом центре Уфы – у катка на Гостином дворе.