Майские указы Путина в Башкирии: Есть достижения, есть и хитрости

Одной из главных задач «майских указов» Президента Росссии Владимира Путина было повышение зарплат бюджетникам. Ставилась планка в разы увеличить зарплату врачей, учителей и работников науки и культуры. Медиакорсеть выясняла, каких результатов удалось достичь через пять лет.

В 2018 году истекает срок исполнения майских указов, и потому предварительные итоги оцениваются уже сейчас. Сам Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в этом году заявил, что оценивает их исполнение удовлетворительно и выразил уверенность, что в следующем году все поставленные показатели будут достигнуты.

Пять лет назад задачи ставились более чем амбициозные: отдельным категориям работников предполагалось увеличить зарплату вдвое. По две средние по региону зарплаты в месяц к 2018 году должны были в частности получать преподаватели вузов. Учителям обещали среднюю зарплату уже в 2012 году, в 2013 году ее должны были получать работники детских садов, а к 2018 году и преподаватели ссузов. При этом никто не мог предвидеть ни экономический кризис, ни последствия санкций для экономики страны. В сложившихся обстоятельствах вся нагрузка легла на регионы.. Вполне закономерно, что и отчеты об исполнении указов звучат редко и совсем не так громко, как прежде.

Что сейчас с зарплатами

В Башкирии среднемесячная зарплата, по данным Башстата, на сегодня составляет 29,3 тысячи рублей.

- врачи в среднем зарабатывают - 46,7 тыс руб (в 2013 году – 33,1 тыс руб)

- медсестры - 24,7 тыс руб, (17,2 тыс руб - 2013 г.)

- санитары - 19,2 тыс руб (10,3 тыс руб - 2013 г.)

- преподаватели вузов - более 48,8 тыс руб, (29,7 тыс руб - 2013 г.)

- учителя в школах 27,2 тыс руб, (19,8 тыс руб - 2013 г.)

- воспитатели в детсадах - 23 тыс руб, (16,2 тыс руб - 2013 г. )

- педагоги допобразования - 22,1 тыс руб (13,8 тыс руб - 2013 г.)

- преподаватели и мастера ссузов - 25,8 тыс руб (17,4 тыс руб - 2013 г.)

- работники учреждений культуры - более 19,9 тыс руб. (11,7 тыс руб - 2013 г.)

Оптимизация по-чиновничьи

Как видно, зарплаты всех категорий бюджетников выросли значительно, хотя установленных планок пока не достигают. На выполнение майских указов ежегодно приходится выделять огромные суммы из регионального бюджета. Только в этом году в Башкирии на эти цели, по данным минфина республики, направлено в общей сложности до пяти миллиардов рублей. Найти эти средства в бюджете, и без того скудном, непросто, а потому чиновники ищут другие способы выполнения поставленных президентом показателей. К ним относится не только оптимизация расходов по различным статьям бюджета, но и, например, сокращение штата сотрудников в организациях. Другой метод – неравномерное повышение зарплат разным категориям сотрудникам.

- У нас в начале этого года было изменено штатное расписание, и произошло по сути раздувание штата за счет руководящих сотрудников, а число рядовых сотрудников, ведущих непосредственную работу с людьми, напротив, сокращается, - говорит медсестра-анестезист станции скорой помощи Орджоникидзевского района Уфы Тамара Богданова. – Сократили санитарок, перевели их в уборщицы, сохранив все прежние функции. Оклады уменьшили в два раза. Сейчас все идет у тому, что сократят одну бригаду реаниматологов, говорят, что добавят еще одну фельдшерскую. Но за счет этого произойдет экономия зарплаты. При этом оклады у работающих в управлении увеличились в 2-2,5 раза. Все дело в том, что эффективных контрактов у нас нет, и потому руководство получает возможность варьировать финансовые потоки. В итоге за все время исполнения майских указов у нас оклады повысились всего один раз в 2015 году, когда повышение прошло везде. У меня лично по «дорожной карте» на сегодня должно быть 36 тысяч рублей, но даже несмотря на то, что я работаю на 1,5 ставки, до этой суммы зарплата не доходит.

Стремясь повысить показатели исполнения майских указов, местные власти и руководители организаций используют и более ухищренные методы. Так, например, в Уфе из штата образовательных организаций вывели всех уборщиц и вахтеров. И хотя они не входят в категории работников, которым должны были повышать зарплату, налицо экономия фонда оплаты труда. Средняя зарплата в итоге выше, ведь у уборщиц она была низкой и тянула показатели вниз. Это, правда, обернулось тем, что полы в школах стали мыть гораздо реже. В одной из школ Уфы, например, сегодня развилась ротавирусная инфекция с герпесом среди учеников начальных классов. До половины учеников сидят дома, рассказал источник Медиакорсети на условиях анонимности.

Повсеместная оптимизация расходов и сокращение штатов помогает руководителям и чиновникам: они отчитываются о достаточно высоких показателях перед федеральными властями. Но реальный заработок рядовых сотрудников существенно не меняется. Нельзя сказать, что проблема эта остается незамеченной, однако по неизвестными причинам остается нерешенной.

- Степень исполнения майских указов в регионе в части повышения зарплат бюджетникам на сегодня высокая – она равна примерно 90 %, указы исполнялись и исполняются, - говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ Надежда Крылова. – И на следущий год расходы на исполнение указов в бюджете республике также предусмотрены. Другой момент, что исполняются они только на уровне средних зарплат. Ко мне на прием приходила врач, которая рассказывала, как зарплата сначала выросла, но затем каким-то непонятным образом она начала увеличиваться у зав.отделения, а у нее понизилась с 30 до 13 тысяч, в итоге она вынуждена была искать другую работу. Аналогичная ситуация в школах – директора не всегда соблюдают так называемый баланс интересов. Получается, что средняя зарплата растет, а реальная зарплата у сотрудников - не всегда.

В региональном ОНФ "перекосы" в исполнении не считают критичными, а сами указы - необходимыми для региона и страны.