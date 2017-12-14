Владимир Путин об укрупнении Башкирии и Татарии: Этого не будет
Сегодня, 14:51ПолитикаНадежда Валитова
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Сегодня, 14 декабря, во время прямой линии президента РФ Владимира Путина спросили о возможном укрупнении ряда субъектов РФ. Напомним, в последнее время общественность соседней татарской республики активно обсуждала вопрос о якобы возможном объединении Татарии и Башкирии. Путин эти слухи опроверг.
Никаких государственных планов по укрупнению регионов нет, и быть не может, - рассеял сомнения многих Владимир Путин. Президента и спросили о больном языковом вопросе, споры вокруг изучения которого не утихают и сегодня.
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Владимир Путин увидел плакат журналистки из Татарстана, но прочитал его по другому. Президенту показалось, что надпись гласит "Путин, бай-бай!". А написано было "Путин-Бабай". Он заинтересовался, что это могло означать. Девушка объяснила, что бабаем жители Татарстана ласково называют Путина. Но это позволило девушке задать вопрос о языках.
- Я за то, чтобы у всех детей страны были равные возможности в изучении языков, всех, не только татарского, - отметил Путин, отвечая на ее вопрос.
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