Владимир Путин об укрупнении Башкирии и Татарии: Этого не будет

Сегодня, 14 декабря, во время прямой линии президента РФ Владимира Путина спросили о возможном укрупнении ряда субъектов РФ. Напомним, в последнее время общественность соседней татарской республики активно обсуждала вопрос о якобы возможном объединении Татарии и Башкирии. Путин эти слухи опроверг.

Никаких государственных планов по укрупнению регионов нет, и быть не может, - рассеял сомнения многих Владимир Путин. Президента и спросили о больном языковом вопросе, споры вокруг изучения которого не утихают и сегодня.

Владимир Путин увидел плакат журналистки из Татарстана, но прочитал его по другому. Президенту показалось, что надпись гласит "Путин, бай-бай!". А написано было "Путин-Бабай". Он заинтересовался, что это могло означать. Девушка объяснила, что бабаем жители Татарстана ласково называют Путина. Но это позволило девушке задать вопрос о языках.