На большой пресс-конференции Путин ответил журналисту из Уфы

Сегодня, 14 декабря, в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина одним из первых смог задать свой вопрос главе государства журналист из Уфы Станислав Шахов, который представлял на данном мероприятии два издания – РБК-Уфа и Общественную электронную газету.
Стас спросил Путина о принципах перераспределения налогов между региональными и федеральными бюджетами
- Если говорить условно, Башкирия собирает 100 млрд налогов, из них 50 уходит в центр, а потом делегации из регионов ездят в столицу, чтобы получить субсидии. Как вы считаете, не пора ли необходимо провести налоговую реформу, чтобы регионы более свободно и эффективно распоряжались собранными средствами, например, начинали ремонт дорог вовремя, а не в декабре, когда получены средства и их надо освоить? - спросил Станислав Шахов.
Глава государства дал достаточно подробный ответ.
– Мы исходим из того, что люди, где бы они ни проживали, должны жить в одинаковых условиях, – сказал Владимир Путин. - Понятно, что это очень сложно сделать. Регионы развивались по-разному в силу самых различных причин, но люди, которые живут в регионах не самодостаточных с точки зрения бюджетной обеспеченности – они в этом не виноваты. Поэтому на протяжении многих лет мы занимаемся выравниванием доходов бюджетов. Регионы, в которые на протяжении многих лет страна вкладывала огромные ресурсы, в том числе и те регионы, которые не самостоятельны – они тоже вкладывались, так вот из регионов-доноров, а их у нас сегодня 12, мы аккуратно будем перераспределять ресурсы, не подрывая, разумеется, желание доноров развивать свою экономику дальше.
По ситуации на 17.30 по уфимскому времени Станислав Шахов оказался пока единственным журналистом из Уфы, которому дали слово на пресс-конференции главы государства.
Медиакорсеть на пресс-конференции представляет главный редактор нашего издания Разиф Абдуллин, который тоже приготовил свои вопросы для главы государства.