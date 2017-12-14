На большой пресс-конференции Путин ответил журналисту из Уфы

Станислав Шахов задал вопрос о бюджетах регионов страны.

- Если говорить условно, Башкирия собирает 100 млрд налогов, из них 50 уходит в центр, а потом делегации из регионов ездят в столицу, чтобы получить субсидии. Как вы считаете, не пора ли необходимо провести налоговую реформу, чтобы регионы более свободно и эффективно распоряжались собранными средствами, например, начинали ремонт дорог вовремя, а не в декабре, когда получены средства и их надо освоить? - спросил Станислав Шахов.

– Мы исходим из того, что люди, где бы они ни проживали, должны жить в одинаковых условиях, – сказал Владимир Путин. - Понятно, что это очень сложно сделать. Регионы развивались по-разному в силу самых различных причин, но люди, которые живут в регионах не самодостаточных с точки зрения бюджетной обеспеченности – они в этом не виноваты. Поэтому на протяжении многих лет мы занимаемся выравниванием доходов бюджетов. Регионы, в которые на протяжении многих лет страна вкладывала огромные ресурсы, в том числе и те регионы, которые не самостоятельны – они тоже вкладывались, так вот из регионов-доноров, а их у нас сегодня 12, мы аккуратно будем перераспределять ресурсы, не подрывая, разумеется, желание доноров развивать свою экономику дальше.