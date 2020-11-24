В России петиция о продлении пособий для детей до 16 лет набрала 180 тысяч подписей

В России петиция о продлении пособий для детей до 16 лет набрала 180 тысяч подписей

24 ноября , 12:17ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Родители продолжают присоединяться к обращению одной из матерей, которая просит власти вернуть выплату на детей до 16 лет.

По словам автора петиции, многим мамочкам сейчас будет «крайне нелегко», если все вновь закроют на карантин, а людей оставят на самоизоляции дома:

— Ситуация с каждым днем все хуже и хуже, было бы неплохо, если бы продлили детские выплаты в разгар инфекции.

На данный момент петиция в соцсети Вконтакте о продлении пособия для детей до 16 лет набрала более 180 тысяч подписей. По мнению родителей, которые подписывают документ, те выплаты, которое государство вводило летом, могут помочь им справиться с тяжелым социальным положением, которое усугубилось из-за второй волны коронавируса.

Напомним, выплата в размере 10 тыс. руб. была введена президентом России Владимиром Путиным в июне и предназначалась для детей от 3 до 16 лет. Позде пособие было продлено в июле, тогда она полагалась для всех детей до 16 лет.

Ранее родители не раз обращались к правительству, но кроме высказываний отдельных политиков откликов от властей по этому поводу не было.

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