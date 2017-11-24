Болельщики ХК «Салават Юлаев» обратились к главе Башкирии

Уфимцы просят навести порядок в системе клуба и принять кадровые решения.

На портале change.org появилась петиция к главе Башкирии Рустэму Хамитову, в которой болельщики «Салавата Юлаева» просят «навести порядок и не допустить разграбления финансовых ресурсов и уничтожения системы клуба в целом».

- Вы позиционируете себя как болельщик хоккейного клуба «Салават Юлаев» и являетесь человеком, принимающим окончательное решение по нашему хоккейному клубу, - говорится в тексте. - Три последних года пришлые и чуждые нашему уфимскому хоккею люди делают свои делишки, раскидывая направо и налево наши ценности и выставляя на торги гордость башкирского хоккея, издеваясь над чувствами болельщиков к своему клубу.