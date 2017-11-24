Игрок «Салавата Юлаева» обвинил в бедах команды тренерский штаб

Захар Арзамазцев раскритиковал финского тренера уфимского клуба.

Болельщики уфимского клуба встретили хоккеиста у служебного выхода с «Уфа-Арены». Диалог получился довольно откровенным, и игрок не постеснялся критиковать тренерский штаб и генерального менеджера клуба.

- Игры нет, у нас голова забита обороной одной, мы об атаке не думаем, - говорит на видео снятом болельщиками Арзамазцев, - Тренер должен что-то говорить, но он говорит, в обороне играйте.