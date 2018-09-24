В соцсетях обсудили ошибки министра образования Башкирии в посте в Instagram

«Питер навивает романтическое настроение. Все собираются здесь, чтобы быть на открытие всероссийского конкурса "Учитель года-2018". Удачи нам всем!» - пост министра образования РБ Гульназ Шафиковой успел вызвать в соцсетях резонанс, несмотря на то, что ошибки были довольно-таки быстро исправлены. Вчера вечером, 23 сентября, чиновник выложила в Инстаграм фотографию, в комментарии к которой допустила орфографическую и грамматическую ошибки.

Фото: Соцсети

- Грамотная речь необходима любому человеку и уж тем более министру образования. Но что важнее - ее знание орфографии и грамматики или проблем сферы образования? - так звучал вопрос Дмитрия Эйгенсона, основателя студии BigD, на личной странице которого в соцсети и разгорелось самое бурное обсуждение.

Мнения

- Она же главная по грамотности в республике. Можно спокойно парировать этой фоткой любому учителю в школе, - пишет Зайтуна Лукманова . - Или...дозволено лишь Кесару? (орфография сохранена).

- Однозначно недопустимо. И на т9 не спишешь, - уверена Екатерина Павлова.

- Если человек отвечает за образование в целом, то, видимо, не только гуманитарии ждут от минобра грамотного изложения, но и остальные направления ожидают, что человек этот грамотен во всех сферах. С одной стороны, не так уж и важно. А с другой: если ты при должности такой и ведешь личные аккаунты, то было бы круто всё же обращаться к корректору, - предполагает Дарья Погорелова.