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Профессиональное образование

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2024
Топ-10 вакансий Башкирии назвала министр труда
13 августа, 06:48
2023
«Нас дубасили»: что говорят уфимцы о случае с педагогом, замотавшим скотчем студента
В социальных сетях скандал в автотранспортном колледже Уфы вызвал бурные обсуждения. Многие защищают студента, а кто-то — преподавателя, попутно негодуя на вседозволенность детей.
8 сентября 2023, 05:48
Преподаватель колледжа в Уфе пыталась придушить студента скотчем за неверный ответ
7 сентября 2023, 08:14
В Уфе ректор вуза рассказал о мошенничестве, происходящем от его имени
Ректор УУНиТ Вадим Захаров рассказал в соцсетях о том, что мошенники, действуя от его имени, пытаются получить персональные данные сотрудников
9 июня 2023, 05:46
2022
Благовещенский завод ОМК передал местному колледжу заготовки для студенческой практик
29 марта 2022, 07:34
Радий Хабиров рассказал о поддержке среднего профессионального образования в Башкирии
20 февраля 2022, 05:52
2021
В Уфе на подготовку к чемпионату WorldSkills Russia потратят 83 млн рублей
6 мая 2021, 05:39
2020
В Башкирии технопарк «Зубово» может стать площадкой для финала WorldSkills Russia
29 ноября 2020, 08:04
В Башкирии еще 44 школьника начали учебный год в «Роснефть-классах»
3 сентября 2020, 06:28
Некому лечить, некому учить: почему в Башкирии не хватает врачей и учителей
15 августа 2020, 05:48
На пересдачу: какие проблемы дистанционного обучения в Башкирии не удалось решить
8 мая 2020, 08:28
Уроки 2019 года: подводим итоги сферы образования в Башкирии
3 января 2020, 05:14
2019
Почему сельские школы Башкирии застряли в XIX веке?
8 ноября 2019, 13:19
Виртуальное значит нереальное: почему буксует цифровизация образования в Башкирии?
1 ноября 2019, 12:46
Продавцы и педагоги стали самыми востребованными на рынке труда России
15 августа 2019, 05:55
2018
Крылья за спиной: Доброе сердце стилиста из Уфы помогло победить смертельный недуг
8 ноября 2018, 07:39
В соцсетях обсудили ошибки министра образования Башкирии в посте в Instagram
24 сентября 2018, 06:25
Жительница Башкирии получит второе высшее ради редкой профессии – маркшейдер
27 августа 2018, 05:06
Золотые руки и сердца: 10 аргументов за Туймазинский индустриальный колледж
31 мая 2018, 06:18
2017
Слесарь, повар и робототехник: в Башкирии утвердили ТОП-50 профессий
Правительство Башкирии сформировало перечень востребованных и перспективных профессий и специальностей, соответствующих приоритетным направлениям развития экономики республики.
31 июля 2017, 07:34

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