В МЧС по Башкирии опубликовали предупреждение о непогоде
Сегодня, 14:25ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Спасатели опубликовали штормовое предупреждение о похолодании на 24 и 25 июня.
Со ссылкой на Башгидрометцентр сообщается, что в Башкирии в эти дни ожидается холодный северный ветер, грозы и дожди. Погода будет преимущественно пасмурной.
Спасатели предупреждают, что скорость ветра составит от 7 до 12 метров в секунду, однако местами его порывы возрастут до 17 метров в секунду. Температура воздуха также опуститься: ночью +5,+10°, в северных и горных районах до +2°, днём +12,+17°, по югу до +22°.
Среди прочих ненастий также обещают плохую видимость в дымке, она составит 1-2 километра. Сообщается также, что в районах сохраняется пятый чрезвычайный класс пожароопасности.
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