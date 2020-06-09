В Башкирии опубликовано экстренное штормовое предупреждение из-за непогоды
Сегодня, 14:55ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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По информации спасателей на республику надвигаются опасные погодные явления.
Резкое ухудшение погоды стоит ожидать с 20:00 сегодняшнего дня и до завтрашнего вечера. Прогнозируется усиление ветра до 18 метров в секунду во время грозы, ожидаются также дожди.
Жителей республики по этой причине призывают оставаться 10 июня дома, по возможности не находиться долгое время на улице, не ходить рядом с деревьями, столбами и щитами.
Ночью температура составит +12...+17 градусов. Днём будет жарко – до +28...+33 градусов А вот утром и ночью ожидается также и плохая видимость 1- 2 километра из-за дымки.
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