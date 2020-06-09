В Башкирии опубликовано экстренное штормовое предупреждение из-за непогоды

Резкое ухудшение погоды стоит ожидать с 20:00 сегодняшнего дня и до завтрашнего вечера. Прогнозируется усиление ветра до 18 метров в секунду во время грозы, ожидаются также дожди.

Жителей республики по этой причине призывают оставаться 10 июня дома, по возможности не находиться долгое время на улице, не ходить рядом с деревьями, столбами и щитами.