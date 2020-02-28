В Башкирии из-за бушующей непогоды ввели новое ограничение движения
28 февраля, 11:20ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Из-за сильных порывов ветра, толстого снежного покрова и неблагоприятных погодных условий движение ограничат сегодня до 15:30 на участке автомобильной дороги Аскарово-Альмухаметово-Сибай.
О вводимом ограничении сообщили в госкомтрансе Башкирии. Сообщается, что оно необходимо в связи с сильными порывами ветра, толщиной снежного покрова в выемках более 2 метров и ограничения видимости.
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Фото: госкомтранс РБ
Движение на участке Аскарово-Альмухаметово-Сибай предварительно закрыто до 15:30 28 февраля 2020 года с 52 до 66 километра в Баймакском районе, а точнее – от Сибая до границы с Абзелиловским районом.
В комитете уточнили, что время открытия движения могут изменить, если погода не нормализуется. Жителям республики в тяжелой ситуации порекомендовали обращаться по телефонам: 8-927-955-11-00, в чрезвычайных ситуациях - 112.
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