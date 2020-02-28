В Башкирии из-за бушующей непогоды ввели новое ограничение движения

О вводимом ограничении сообщили в госкомтрансе Башкирии. Сообщается, что оно необходимо в связи с сильными порывами ветра, толщиной снежного покрова в выемках более 2 метров и ограничения видимости.

Фото: госкомтранс РБ

Движение на участке Аскарово-Альмухаметово-Сибай предварительно закрыто до 15:30 28 февраля 2020 года с 52 до 66 километра в Баймакском районе, а точнее – от Сибая до границы с Абзелиловским районом.