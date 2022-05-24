Смерть 12-летнего мальчика Серафимовском интернате в Башкирии проверит федеральный СК

Трагедия случилась еще в конце января 2022 года, но говорить о ней начали лишь недавно, в отсутствии криминала засомневался глава следкома России Бастрыкин.

У следкома Башкирии федеральный центр запросил доклад о ходе расследования странной смерти 12-летнего воспитанника Серафимовского интерната для детей. Все из-за синяков обнаруженных на теле мальчика, примечательно, что история попала в СМИ лишь с подачи приемной матери погибшего, при том, что следствие в Башкирии пока что не нашло в деле криминального следа. Смерть по данным регионального следственного комитета наступила из-за его заболевания. Однако первоначальные выводы о причинах странной смерти ребенка будут проверяться с целью проверить выводы изначальных исследований. После публикации подробного рассказа матери мальчика в издании Пруфы.ру Минтруд опубликовал неоднозначное сообщение в котором обвинил СМИ в «жонглировании фактами» и сообщил о том, что учреждение открыто и регулярно проверяется. Однако судя по интересу федерального центра в смерти ребенка в учреждении еще предстоит разобраться.

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