Минтруд Башкирии обвинил СМИ в «жонглировании фактами» после смерти ребенка в ПНИ

Минтруд Башкирии обвинил СМИ в «жонглировании фактами» после смерти ребенка в ПНИ
Минтруд Башкирии обвинил СМИ в «жонглировании фактами» после смерти ребенка в ПНИ
17 мая, 16:51ОбществоИрина ДеревянчукФото: пресс-служба Минтруда Башкирии
Ситуация требует детального изучения обстоятельств и системного анализа, а не «конъюнктурных выводов», сообщила пресс-служба ведомства 17 мая.

Речь идет о смерти 12-летнего воспитанника Серафимовского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Произошла трагедия еще в конце января нынешнего года, однако известно о ней стало лишь в мае. Сообщил о произошедшем в интернате следком, причем в сообщении ведомства было сказано, что погиб 12-летний мальчик из-за заболевания, которым страдал. Также сообщалось и о том, что из-за смерти ребенка было возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Однако позиция следкома была не единственной опубликованной версией событий. Так журналист издания «Пруфы.ру» Рамиль Рахматов пообщался с матерью погибшего ребенка, в итоге материал издания несколько расходился с официальными данными. После публикации в пресс-службе Минтруда журналистам нанесли «ответный удар», а именно отметило «попытки трансляции тезисов и жонглирования фактами».

Речь в материале пресс-службы Минтруда шла и о гибели 12-летнего подопечного с тяжелой формой эпилепсии, да и в целом о ситуации в интернате, подведомственном министерству.

Как ни странно доводы приведенные пресс-службой министерства труда совпадали с доводами журналиста о том, что интернат посещали известные и авторитетные общественники и чиновники, в том числе и Нюта Федермейстер, основательница БФ «Вера», которая увиденным в интернате отнюдь не восторгалась. Также в пресс-службе перечислили и других известных посетителей интерната, это и члены Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко и Андрей Царев и соучредитель благотворительного фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть!» актриса Ксения Алферова.

Что именно сказали после посещения интерната высокопоставленные гости в минтруда не уточнили, но рассказали о том, что мнения и оценки экспертов стали основой для создания министерством «дорожной карты» по «повышению эффективности и качества предоставления услуг» в интернате, который между тем является единственным государственным медико-социальным учреждением, предназначенным для постоянного проживания детей-инвалидов, в том числе паллиативных.

Особое внимание акцентировали в пресс-службе Минтруда на внеплановой проверке ведомства после трагического случая, а также на том, что по факту смерти несовершеннолетнего подопечного продолжаются следственные мероприятия специалистами федерального и регионального следкома. По их завершению и будет дана правовая оценка и действиям руководства интерната и воспитателей.

Уточнили в Минтруда и то, что ведомство открыто к сотрудничеству с журналистским сообществом. В чем эта открытость будет выражаться пока что остается загадкой, так как психоневрологические и другие интернаты закрытого типа закрыты для посещения их представителями СМИ.

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