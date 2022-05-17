Минтруд Башкирии обвинил СМИ в «жонглировании фактами» после смерти ребенка в ПНИ

Речь идет о смерти 12-летнего воспитанника Серафимовского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Произошла трагедия еще в конце января нынешнего года, однако известно о ней стало лишь в мае. Сообщил о произошедшем в интернате следком, причем в сообщении ведомства было сказано, что погиб 12-летний мальчик из-за заболевания, которым страдал. Также сообщалось и о том, что из-за смерти ребенка было возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.