В Башкирии обнаружили мертвым 12-летнего воспитанника интерната

В Башкирии обнаружили мертвым 12-летнего воспитанника интерната
В Башкирии обнаружили мертвым 12-летнего воспитанника интерната
Вчера, 13:09ПолитикаАзамат НуховФото: Ольга Лузина / 1MI
Ребенок умер в интернате Туймазинского района республики, сообщает 13 мая Следственный комитет Башкирии

Воспитанник интерната в Туймазинском районе Башкирии умер из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба СК Башкирии.

Как сообщают в Следственном комитете республики, 12-летний ребёнок погиб из-за своего заболевания. Его бездыханное тело в в интернате в селе Серафимовский 26 января 2022 года. По факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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