В России утвердили программу льготной ипотеки до осени под 6,5%
24 апреля, 10:48ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно постановлению, ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн руб. в регионах. Программа действует до ноября текущего года.
Минимальный взнос составляет 20%. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. По подсчетам правительства, реализация инициативы обойдется в 6 млрд руб.
При этом эксперты отмечают, что долгосрочного эффекта от программы ждать не стоит, несмотря на то, что, согласно документу, планируется дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд руб.
ПОдробнее в материале «Новых известий».
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