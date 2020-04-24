В России утвердили программу льготной ипотеки до осени под 6,5%

Согласно постановлению, ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн руб. в регионах. Программа действует до ноября текущего года.

Минимальный взнос составляет 20%. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. По подсчетам правительства, реализация инициативы обойдется в 6 млрд руб.

При этом эксперты отмечают, что долгосрочного эффекта от программы ждать не стоит, несмотря на то, что, согласно документу, планируется дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд руб.