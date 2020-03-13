Цены на нефть рухнули. Что будет с ипотекой?

Ввод жилья должен расти линейно по всей России, заявил в конце февраля в рамках своего выступления в Совете Федерации министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Он напомнил, что объем ввода жилья в России в 2019 году вырос на 4,9% по сравнению с предыдущим годом - до 79,4 миллиона квадратных метров. С учетом домов на садоводческих участках в стране сдали 80,3 миллиона квадратных метров жилья.

Напомним, что в 2018 году Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу ежегодно строить 120 млн кв. м жилья. Такой объём должен быть достигнут к 2024 году и ежегодно вводиться в эксплуатацию на протяжении 10-15 лет. Учитывая количество ветхого и аварийного жилья в стране, а также число нуждающихся в улучшении жилищных условий, именно эта цифра является оптимальной для повышения уровня жизни населения.

Для того чтобы застройщики настолько быстро нарастили объемы строительства, необходимо, чтобы прямо сейчас значительно вырос спрос на рынке жилья. Основными факторами, влияющими на увеличение продаж недвижимости, являются: рост доходов населения, низкий уровень инфляции и доступные ставки по ипотеке.

-Основным драйвером продаж недвижимости является ипотека. Как золотой запас обеспечивает стабильность экономики страны, так и ипотечные программы обеспечивают рост спроса на недвижимость. Благодаря выверенной политике государства мы сегодня видим низкий уровень инфляции, что в свою очередь даёт пространство для смягчения кредитной политики.Банк России шесть раз подряд снижал ключевую ставку и на сегодняшний день она составляет 6 %. На сегодняшний день на ипотечном рынке Уфы насчитывается более 100 программ кредитования, а ставка начинается от 4,5 % годовых по программам с государственным субсидированием для семей с двумя и более детьми. Средняя же ставка на рынке республики сегодня составляет 8 %. Конечно, сейчас многое зависит от решения Центробанка РФ, приняв решение по ключевой ставке вверх или вниз. Если ключевая ставка вырастет, то и ставки по ипотекепо прогнозам могут вернуться на один-два процентных пункта назад, но будут в любом случае ниже, чем во время кризиса 2014 года.Когда ставка Центробанка была повышена сразу на 6,5 пунктов и достигла 17 % годовых,- отметил Игорь Моргачёв, руководитель отдела по работе с банками ГК «Первый Трест».

Но несмотря на стабильное снижение ставок по ипотечному кредитованию премьер министр Михаил Мишустин заявил о том, что ипотека под 9 % годовых "это бремя даже для семей со средними доходами, которые решаются на заем у банка. С такой ставкой мы не сможем помочь людям улучшить жилищные условия, а это - национальная цель развития, которую поставил президент и которую мы обязаны достичь".

Кроме программ с государственным субсидированием тренд на снижение ипотечной нагрузки поддерживают и застройщики.

- Мы, как один из крупнейших застройщиков республики, со своей стороны тоже стараемся сделать покупку жилья более доступной. Партнёрские отношения с 22 крупнейшими банками страны, дают нам возможность предлагать своим клиентам уникальные ипотечные программы: ипотека без первоначального взноса, снижение стандартной ипотечной ставки на 0,5 – 0,7 % и на данный момент, с одним из ведущих банков страны,мы разрабатываем ипотечную программу с субсидированием от застройщика - рассказал Игорь Моргачёв, руководитель отдела по работе с банками ГК «Первый Трест».