Ипотека под 6,5%: как это работает

Президент Владимир Путин объявил о государственной программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Рынок отреагировал мгновенно: через несколько дней появились первые предложения и одобренные займы. Многих уфимцев интересует, можно ли приобрести квартиру под льготный процент в Уфе, тем более что многие рассматривают покупку «первички» как эффективный способ вложения средств.

Медиакорсеть попросила прокомментировать тему экспертов ГК «Первый Трест».

«Можно выявить несколько факторов оказывающих наибольшее влияние на спрос недвижимости, - отмечают в пресс-службе ГК «Первый Трест». - В начале марта случилось резкое ослабление рубля, что по традиции активизировало спрос на квадратные метры. Согласно статистике Центробанка, в марте 2020 года в российских банках в качестве сбережений хранилось около 30 трлн рублей. При этом процентные ставки по депозитам последнее время падают; принимаются законы, которые еще больше снижают доходность этого инструмента. На фоне этих факторов многие принимают решение закрыть вклад и вложить деньги в недвижимость».

Стимулирует спрос и возможность купить квартиру онлайн, находясь дома в самоизоляции. Безопасный и удобный способ совершения сделки быстро зарекомендовал себя.

«Если раньше это был скорее дополнительный сервис, которым пользовались клиенты, живущие за границей или в других регионах, то сегодня абсолютное большинство покупателей активно интересуются возможностью удаленного приобретения квартиры, и наша компания предоставляет им такую возможность. Наши специалисты в режиме онлайн решают задачи по выбору и бронированию квартиры, подбору оптимальной ипотечной программы, оформлению сделок, выпуску электронной цифровой подписи и подаче на электронную регистрацию в Росреестр», - рассказали в ГК «Первый Трест».

Разумеется, среди драйверов роста остается ипотека. Около 70% совершенных сделок проводится на заемные средства. А с учетом недавнего заявления Владимира Путина о льготной ставке в 6,5% спрос увеличится. Тем более что по замыслу властей, льготная ставка сохранится не весь срок кредитования. А разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возместит государство.

Ожидается, что программа заработает на федеральном уровне с 1 мая. Но не дожидаясь этой даты, ряд банков уже объявили о запуске собственных программ. Уфимцы тоже могут воспользоваться этими предложениями.

«Из 22 наших банков-партнёров уже 4 вошли в эту программу и начали принимать заявки на ипотеку с господдержкой, - отмечают представители ГК «Первый Трест». - Время приема заявок ограничено, например, ВТБ, Альфа-Банк и Дом.рф озвучили сроки до 1 ноября 2020 года; ПСБ в рамках акции принимают заявки на ипотеку со ставкой 6% лишь до 15 мая 2020 года».

Кроме разницы в 0,5% и сроков приема заявок все три банка предоставляют одинаковые условия по программе. Ипотечный кредит с субсидированием от государства можно взять при соблюдении следующих условий:

Покупка квартиры напрямую у застройщика;

Первоначальный взнос — от 20%;

Максимальная сумма кредита для регионов — 3 млн рублей;

Срок кредита — от 3 до 20 лет.