В Башкирии предприятия получат субсидии на переобучение работников
24 апреля, 10:19ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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Речь идет о предприятиях, которые являются участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», утвержденного майским указом Владимира Путина.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
Основная цель программы — повышение эффективности рынка труда. Прием заявок центрами занятости РБ на получение субсидии стартовал 20 апреля.
— В 2020 году планируется переобучение, повышение квалификации по данной программе 310 работников организаций-участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по обучению работников, — 21,2 млн. рублей, — рассказали в пресс-службе Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.
На данный момент на предоставление субсидии подали заявки 5 предприятий республики.
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