В Башкирии предприятия получат субсидии на переобучение работников

— В 2020 году планируется переобучение, повышение квалификации по данной программе 310 работников организаций-участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по обучению работников, — 21,2 млн. рублей, — рассказали в пресс-службе Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.